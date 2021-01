'Evde Tek Başına' hayranlarının 'Trump'ı filmden çıkarın' talebine, filmin yıldızı Macaulay Culkin'den destek

14 Ocak 2021 Perşembe, 15:23

"Evde Tek Başına" filmin hayranları, Trump'ın 1992 yapımı "Evde Tek Başına 2" (Home Alone 2: Lost in New York) filmindeki kısa sahnesinin filmden çıkarılması için imza kampanyası başlattı.

Filmin yıldızı 40 yaşındaki Macaulay Culkin de, Twitter'da Trump'ın filmdeki sahnelerinin çıkarılması için imza kampanyası başlatan bir kullanıcıya destek verdi.

Yapımcıları beklemeyip sahneyi kendisi çıkaran bir kullanıcının paylaşımına da "Bravo" dedi.

Bravo. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

KADRAJA ZORLA GİRMİŞTİ

Donald Trump'ın "Evde Tek Başına 2" filminde tek bir cümlesi bulunuyordu. Sahibi olduğu Plaza Otel'de çekilen sahnede Kevin McCallister (Macaulay Culkin), Trump'a lobinin nerede olduğunu soruyor, Trump da "Koridorun sonunda solda" diyordu.

"Evde Tek Başına 2" filminde görüntü yönetmeni olan Julio Macat, Metro'ya verdiği röportajda "Otelin lobisinde çekim yapıyorduk ve o (Trump) da oradaydı ve zorla kadraja girdi. Bir sahnede arkada görünmek istedi" demişti.

Çekimler sırasında bir buçuk ay Plaza'da kaldıklarını ifade eden Macat, "Tabii ki evet dedik çünkü onun otelinde çekim yapıyorduk" diye konuştu ve "Yüzü iyice görünsün diye kameraya döndüğünü görebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce filmin yönetmeni Chris Columbus da Trump'ın filmde zorla yer aldığını söylemişti. Insider'a konuşan Columbus, "Trump oteli kullanmamızı kabul etti. Ödemeyi yaptık. Ama aynı zamanda, 'Plaza'yı sadece beni de filme koyarsanız kullanabilirsiniz' dedi" aktarımında bulunmuştu.