Evde yapabileceğiniz 5 doğal deodorant tarifi: İçeriği temiz bu yöntemlerle kimyasallara veda edin...

Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:57

Güncelleme: 08.04.2024 - 15:57

Deodorantlar ve roll-onlar günlük hayatta sıkça kullandığımız kozmetik ürünlerdir, ancak içerdikleri zararlı maddeler sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Peki, nasıl temiz içerikli deodoratlara sahip olabilirsiniz? İşte evde yapabileceğiniz 5 doğal deodorant tarifi...

5 DOĞAL DEODORANT TARİFİ

1. Beyaz Kil Deodorantı:

Beyaz kil cildin toksinlerini emmeye ve enfeksiyonları iyileştirmeye yardımcı olurken, calendula esansiyel yağı cilt lezyonlarının tedavisinde ve iltihaplanma için bir ilaç olarak kullanılır.

Malzemeler:

50 g karbonat

25 ml hindistancevizi yağı

50 g beyaz kil

10 damla calendula esansiyel yağı

Bir cam kavanoz

Yapılışı:

Homojen bir karışım elde edene kadar malzemeleri karıştırın.

Serin, karanlık ve kuru bir yerde saklarsanız ürünü bir yıla kadar saklayabilirsiniz.

2. Katı Vanilya Deodorantı:

Balmumu cildin bariyerini artırabilir ve belirli bir UV koruma faktörü içerir. Çinko oksit, kötü kokuları ortadan kaldırarak cildi bakterilerden korur ve E vitamininin cilde esneklik sağladığı bilinmektedir.

Malzemeler:

20 g balmumu

25 g shea yağı

40 g tatlı badem yağı

20 g çinko oksit

4 E vitamini kapsülü

3 damla vanilya özütü

Yapılışı:

Bu deodorantı hazırlamak için balmumu, tatlı badem yağı ve shea yağı çift kazanda eritilir.

Ateşten alın ve kalan malzemeleri ekleyin.

İyice karıştırın ve sıvı karışımı kaba dökün.

Tamamen katılaştıktan sonra kullanabilirsiniz.

3. Gül Suyu ve Keten Tohumu Deodorantı:

Gül suyu, oksidasyonu önleyen C vitamini içeriği sayesinde kozmetik dünyasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, keten tohumu akne tedavisinde ve ciltte hidrasyonun korunmasında yardımcı olabilir.

Malzemeler:

1/2 su bardağı gül suyu

1/4 su bardağı kabartma tozu

1/4 su bardağı damıtılmış su

1 yemek kaşığı keten tohumu

Bir cam kavanoz

Yapılışı:

Keten tohumlarını damıtılmış suda 2 dakika kaynatın.

Tavayı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Sonra çözeltiyi süzün ve karbonat ve gül suyu ekleyin ve karıştırın.

Oda sıcaklığında cam kavanozda saklayın.

4. Okaliptus Deodorantı:

Cadı ela çiçeği, kötü kokulara neden olan bakterilerin ortaya çıkmasını önlemeye ve hatta cilt lekelerini gidermeye yardımcı olan esansiyel yağlar gibi anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Malzemeler:

1/4 su bardağı cadı ela suyu

25 damla limon esansiyel yağı

25 damla okaliptüs esansiyel yağı

Sprey şişesi

Yapılışı:

Bu sıvı deodorantı evde yapmak için malzemeleri önceden yıkanmış bir sprey şişesinde iyice karıştırmalısınız.

5. Lavanta Suyu ve Sirke Deodorantı:

Lavanta hoş aromasıyla bilinir, ancak anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere de sahiptir. Sirke de bu özelliklere sahiptir, ancak doğrudan cilde uygulanırsa tahrişe neden olabilir ve bu nedenle su çok önemlidir, çünkü bileşenleri seyreltir.

Malzemeler:

15 damla lavanta esansiyel yağı

1/2 su bardağı elma sirkesi

1 lavanta sapı

1 su bardağı su

Yapılışı:

Daha önce sterilize edilmiş bir kapta, suyu sirke ve yağ damlalarıyla karıştırın.

Lavanta çiçeklerini ekleyin.

Kullanmadan önce 10 saat bekletin.