Çiğnedikçe zayıflatan doğal çözüm: Sandaloz sakızı ve bilinmeyen faydaları...

Yayınlanma: 07.04.2024 - 11:18

Güncelleme: 07.04.2024 - 11:18

Son dönemlerde sandaloz sakızı, birçok faydasıyla dikkat çekiyor. Değişik kullanım alanlarıyla ön plana çıkan bu besin kaynağı, özellikle hızlı kilo verme arayışında olanlar tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Sandaloz sakızı, kilo verme açısından oldukça etkili bir doğal üründür. Peki, çiğnedikçe zayıflatan bu doğal çözüm nedir, faydaları nelerdir? İşte sandaloz sakızı ve bilinmeyen faydaları...

SANDALOZ SAKIZI NEDİR?

Kuzey Afrika'da yetişen sandaloz ağacından(Boswellia) elde edilen sakıza "sandaloz sakızı" denir. Bu ağaç yaklaşık olarak 6 metreye kadar uzanabilen bir boyda yetişir. Sandaloz sakızı, kan akışını hızlandırmada etkili olduğu bilinir ve baş ile bel bölgesindeki ağrıları hafifletmek için kullanılır.

Bu reçine, genellikle Hint ve Afrika'daki Boswellia ağaçlarından elde edilir ve geleneksel tıpta uzun süredir kullanılmaktadır. Sandaloz sakızı, antiinflamatuar ve analjezik özellikleri ile bilinir ve çeşitli sağlık koşullarının tedavisinde kullanılabilir.

SANDALOZ SAKIZININ FAYDALARI NELERDİR?

1. Sandaloz sakızı, içerdiği vitaminler ve minerallerle tokluk hissi sağlar ve zayıflamak isteyenler için tercih edilir. Beyni ve midenin aktivitesini artırarak kişinin daha geç acıkmasını sağlar.

2. Sandaloz sakızı, içerdiği aktif bileşenlerle iltihaplanmayı azaltabilir.

3. Ağrı kesici özellikleri sayesinde ağrıları hafifletebilir.

4. Özellikle astım, bronşit ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarında sandaloz sakızının semptomları azaltmaya yardımcı olabileceği bilinmektedir.

5. Sandaloz sakızı vücuttaki bakterileri yok eder, vücudun virüslerden arınmasını sağlar.

6. Tansiyon düşürücü etkisi mevcuttur. Ayrıca bağırsakları çalıştırır.

7. Diş ağrılarına ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

SANDALOZ SAKIZI NASIL TÜKETİLİR?

Sandaloz sakızı genellikle çiğneme yoluyla tüketilen bir kaynaktır. Çiğnendikten sonra kolayca ufalanır ve ardından yutulabilir. Ancak yutulduktan sonra en az 20 dakika boyunca yemek yememek önemlidir. Bu şekilde sandaloz sakızının faydalarından tam anlamıyla yararlanılabilir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLAN SANDALOZ SAKIZI KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı sandaloz sakızı tozu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı limon

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı ılık su

Hazırlanışı:

Malzemeleri cam bir bardağa koyun ve tüm malzemeleri içine katın.

Sabah ve akşam olmak üzere hazırladığınız karşımı günde 2 defa tüketebilirsiniz.

Sandaloz sakızının özellikle elma sirkesi ile birlikte tüketilmesi gerekiyor. Metabolizmayı hızlandıran bu karışım, yağ yakıyor ve iştah kapatıyor. Ancak yeme, içme düzenine de mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Mide problemi olan kişilerin mutlaka doktor kontrolü eşliğinde alması gerekiyor.