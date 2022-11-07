Everest filminin konusu ne, oyuncuları kim?

07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:13

Everest, yönetmenliğinde Baltasar Kormákur, senaryosunda ise Simon Beaufoy ve William Nicholson olan 2015 yapımlı bir macera filmidir.

EVEREST FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 1996 yılında Everest'te meydana gelen gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. İki ayrı dağcı ekibi Everest'e tırmanırken, yoğun bir kar yağışıyla karşılaşırlar. Her zamankinden daha şiddetli olan bu kar yağışı, hepsini bir hayat mücadelesine sürükler.

EVEREST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Clarke

Jake Gyllenhaal

Josh Brolin

EVEREST FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Everest filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.



