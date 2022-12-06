Evinde hayatını kaybetmişti: Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Geçengünlerde evinde hayatını kaybeden 'Bizimkiler' dizisinin usta oyuncusu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı. 79 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun zayıflığı ve denge bastonuyla yürümesi dikkat çekti.
Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Almancı Davut karakterinin eşi Ulviye'yi oynayan usta sanatçı Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetmişti.
Oyuncu Tayfun Çorağan, geçen günlerde son yolculuğuna uğurlanan sanatçının son görüntüsünü yayınladı.
ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Çorağan'ın son görüntüsünde oldukça zayıf olduğu ve yürümekte güçlük çektiği görülüyor. Evin içinde denge bastonu ile yürüyen oyuncu, videoda köpeklerini seviyor.
Güzin...... pic.twitter.com/nyTYpEefVq— Tayfun Coragan (@CoraganTayfun) December 5, 2022
GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?
Dönemin en çok izlenen dizilerinden Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943'te dünyaya geldi.
1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım atan Güzin Çorağan, uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filmiyle sinema dünyasına girdi.
1987'de "Selamsız Bandosu", 1988'de "Düttürü Dünya", 1989'da "Karılar Koğuşu" gibi filmlerde rol alan Çorağan, yakın dönemde "Maskeli Beşler" ve "Hanımın Çiftliği" yapımlarında da yer aldı.
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