Güzin Çorağan kimdir?
Başarılı oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti. Peki, Güzin Çorağan kimdir? Güzin Çorağan neden hayatını kaybetti? Güzin Çorağan hangi filmlerde oynadı?
''Bizimkiler'' dizisiyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun vefat haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncunun yaşamı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?
Güzin Çorağan, 1943 yılında doğdu. Sanat hayatına 1962'de Bursa Oda Tiyatrosu'nda başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, İlk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği ''Asiye Nasıl Kurtulur?'' filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol alan Çorağan, ÇASOD üyesiydi. 10 yıldan uzun süre ''Bizimkiler'' dizisinde, Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir Ulviye karakterine hayat verdi. Sanatçı, rol aldığı ''Duruşma'' filmindeki oyunculuğuyla, 2000 yılında düzenlenen 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü''nü aldı.
ÖZEL YAŞAMI
Oyuncu, kendi gibi ''Bizimkiler'' dizisinde rol alan Tayfun Çorağan ile evliydi.
GÜZİN ÇORAĞAN'IN OYNADIĞI FİLMLER
1974: Askerin Dönüşü
1986: Asiye Nasıl Kurtulur?
1986: Milyarder
1986: Yoksul
1987: Afife Jale
1987: Selamsız Bandosu
1988: Düttürü Dünya
1989: Karılar Koğuşu
1989: Bizimkiler
1989: Hiçbir Gece
1990: Benim Sinemalarım
1990: Madde 438
1991: İlk Aşk
1993: Tatlı Betüş
1993: Yazlıkçılar
1999: Duruşma
2004: Bütün Çocuklarım
2005: Maskeli Beşler İntikam Peşinde
2006: Karagümrük Yanıyor
2009: Hanımın Çiftliği
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