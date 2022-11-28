Güzin Çorağan kimdir?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:19

''Bizimkiler'' dizisiyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun vefat haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncunun yaşamı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Güzin Çorağan, 1943 yılında doğdu. Sanat hayatına 1962'de Bursa Oda Tiyatrosu'nda başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, İlk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği ''Asiye Nasıl Kurtulur?'' filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol alan Çorağan, ÇASOD üyesiydi. 10 yıldan uzun süre ''Bizimkiler'' dizisinde, Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir Ulviye karakterine hayat verdi. Sanatçı, rol aldığı ''Duruşma'' filmindeki oyunculuğuyla, 2000 yılında düzenlenen 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü''nü aldı.

ÖZEL YAŞAMI

Oyuncu, kendi gibi ''Bizimkiler'' dizisinde rol alan Tayfun Çorağan ile evliydi.

GÜZİN ÇORAĞAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

1974: Askerin Dönüşü

1986: Asiye Nasıl Kurtulur?

1986: Milyarder

1986: Yoksul

1987: Afife Jale

1987: Selamsız Bandosu

1988: Düttürü Dünya

1989: Karılar Koğuşu

1989: Bizimkiler

1989: Hiçbir Gece

1990: Benim Sinemalarım

1990: Madde 438

1991: İlk Aşk

1993: Tatlı Betüş

1993: Yazlıkçılar

1999: Duruşma

2004: Bütün Çocuklarım

2005: Maskeli Beşler İntikam Peşinde

2006: Karagümrük Yanıyor

2009: Hanımın Çiftliği