Evinizde canlı ve parlak saçlara sahip olmak mümkün! İşte püf noktalarıya evde keratin bakımı...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 14:44

Güncelleme: 12.02.2024 - 14:44

Özellikle saç boyama işleminin ardından azalan keratin, belli dönemlerde yapılmadığı zaman sağlıksız ve kötü bir saç yapısına zemin hazırlıyor. Pek çok kadın keratin bakımına gereken önemi vermektedir. Son zamanlarda ise erkeklerin de dikkat ettiği bir bakım rutini haline geldi. Eğer kuaföre ayıracak vaktiniz ya da bütçeniz yoksa saçlarınızı dipten uca yenileyecek keratin bakımını evde de yapabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey, keratinin kimyasal değil doğal saf keratin olmasıdır. Peki canlı saçlara sahip olmanın yöntemleri nelerdir? İşte püf noktalarıya evde keratin bakımı...

KERATİN NEDİR? SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Keratin, aslında insanlarda ve diğer omurgalı canlılarda doğal olarak bulunan bir asittir. Bu asidin görevlerinden biri de kas hücrelerindeki yağı indirgeyerek enerji desteği sağlamak. Saçlar, cilt, tırnaklar ve diğer vücut dokularının yapısında önemli bir rol oynayan keratinin saça faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Esneklik:

Keratin, saç tellerine elastikiyet sağlar. Bu sayede saçlar daha esnek bir hale gelir, dış etkilere karşı daha dirençli olur ve kolay şekil alabilir.

Güçlendirme:

Keratin, saç tellerini güçlendirir ve kırılma, yıpranma ve kopmaları önler. Saça daha sağlam bir yapı sağlar ve saç tellerinin daha dayanıklı olmasını destekler.

Nem Dengesinin Korunması:

Keratin, saç tellerinin doğal nem dengesini korumasına yardımcı olur. Bu, saçın nemli kalmasını ve kurumaya karşı korunmasını sağlar. Aynı zamanda saçın daha iyi nem tutmasına yardımcı olarak kuru saç problemlerini azaltabilir.

Kırılmaya Karşı Direnç:

Keratin, saç tellerini dış etkenlere karşı korur. Güneş ışığı, ısı şekillendirme aletleri, kimyasal işlemler gibi faktörlere maruz kalan saçları koruyarak kırılmaları ve zarar görmelerini engeller.

Onarım:

Keratin, saç tellerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur. Saçlarda meydana gelen hasarları onarır, saçların sağlıklı bir şekilde büyümesini teşvik eder ve saç kaybını azaltabilir.

EVDE KERATİN BAKIMI NASIL YAPILIR?

1. Saçınızı 2 Kez Yıkayın

Keratin bakımının ilk aşamasında ister kendi şampuanınız ile isterseniz keratin bakımı için üretilen özel şampuan ile dairesel hareket yaparak dipten uca saçınızı 2 kez yıkayın. Saçınızı bir kez yıkadıktan sonra bir kere daha tekrarlamalısınız. Art arda tekrar edeceğiniz yıkama işlemi saçınızın kir ve yağdan tamamen arınmasına yardımcı olur. Bu sayede yapacağınız keratin bakımı daha etkili olur.

2. Saçlarınızı Kurutun

Saçlarınızı yıkadıktan sonra keratin bakımı için öncelikle saçlarınızı kurutmalısınız. Saçlarınızı öncelikle bir havlu yardımıyla kurulamalısınız. Nazikçe gerçekleştireceğiniz bu uygulamayı dipten saç ucuna doğru yapabilirsiniz. Daha sonra saç kurutma makinenizi en düşük ayarda çalıştırıp çok yakın olmayan mesafeden parça parça saçlarınızı kurutabilirsiniz. Parçalar halinde kurutmanız saçlarınızın hırpalanmadan kurumasına yardım eder. Bu şekilde saçlarınız kırılıp dökülmeden ve zarar görmeden kurur.

3. Keratini Tüm Saçınıza Sürün

Keratin bakımının bu aşamasında, özel olarak aldığınız keratini saçınıza sürmelisiniz. Bu sürme aşamasında dikkatli ve özenli hareket etmeniz gerekir. Keratinin her bir saç teline işlemesi için saçınızı bir kaç parçaya ayırmalı ve keratin sürme işlemini o şekilde yapmalısınız.

4. Keratini Saçınıza Yedirin

Saçınızın canlı ve parlak görünmesini sağlayacak keratin bakımı uygulamasında gereken dikkati ve özeni göstermeniz gerekir. Bunun için uygulamayı yaparken birkaç parçaya ayırdığınız saçlarınızın bir parçasına keratini sürebilirsiniz. Her saç teline keratinin işlemesi için sürme işlemini fırça ile yapıp uçlara kadar tarayarak keratini saçınıza yedirmelisiniz.

5. Yaklaşık Yarım Saat Bekleyin

Keratin bakını ne kadar saat sürer sorusuna genellikle yarım saat yanıtı verilir. Bu bekleme saçlarınıza keratinin iyice işlemesi ve keratin maddesinden beklediğiniz performansı alabilmeniz için gereken süredir. Keratin bakımı esnasında, saçlarınızda gözle görünmeyen pullar keratin maddesi ile dolar.

6. Ilık Su İle Durulayın

Keratin bakımındaki bekleme süresinin ardından saçlarınızı ılık su ile ıslatabilirsiniz. Saçınızı çok sıcak su ile yıkamak ve durulamak doğru değildir. Sıcak su cildinizde olduğu gibi saç derisinde kurumaya yol açar. Bunun olmaması için bol ve ılık su ile saçınızı durulamanız gerekir.

7. Saçlarınıza Isı Yardımı İle Şekil Verin

Keratin bakımı, fön kullanmayı tercih etmeyenler ama her zaman saçının fön çekilmiş gibi düz olmasını isteyen kişiler için idealdir. Bunun için de saçlara keratin uygulayıp durulama işlemi yaptıktan sonra sıra şekil verme işlemine gelir. Keratin bakımının son aşaması olan sabitleme aşamasında genellikle düzleştirici kullanılır. Düzleştirici kullanmadan önce saçlarınızı tepeden enseye kadar parçalara ayırıp toka ile tutturmalısınız. İlk olarak ensede olan saç parçasından küçük bir tutam alarak tarayabilirsiniz. Daha sonra bir eliniz ile saçınızı gergin tutarken diğer eliniz ile saç düzleştirici ile tepeden saç ucuna kadar nazik hareket ile düzleştirme işlemini yapmalısınız. Keratin bakımını doğru ve başarılı şekilde uygulamak istiyorsanız düzleştirmeyi detaylı ve dikkatli yapmanız gerekir.

8. Şampuanla Yıkayın

Doğal keratin bakımı yaptıktan sonra birkaç gün saçlarınızı yıkamaktan kaçınmalısınız. 2-3 gün saç dipleri ıslanacak kadar terlemekten de kaçınmalısınız. Birkaç gün bekledikten sonra doğal içerikli şampuanla saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Doğal içerikli şampuan kullanmak, keratinin etkisinin azalmaması ve keratin bakımınızın daha uzun süre etkili için olması gereklidir. Bunu dışında fazla klorlu ve tuzlu su da keratinin etkisini azaltabilir.