İpek gibi yumuşacık saçların sırrı: İşte saçlarınıza canlılık kazandıracak muhteşem 7 bitkisel yağ...

Yayınlanma: 25.02.2024 - 21:41

Güncelleme: 25.02.2024 - 21:41

Saç bakımında yağlar büyük önem taşır. Doğal yağlar, saç bakımında uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu yağlar, artık neredeyse geleneksel hale gelmiştir ve doğanın sunduğu bu özel bitkisel yağ çeşitlerinin saçlarımıza sayısız faydası bulunmaktadır. Bitkisel saç bakım yağları, saçların daha parlak, daha yumuşak ve daha bakımlı görünmesini sağlarken aynı zamanda saçları besleyerek onarırlar ve nemlendirirler. Peki ipek gibi yumuşacık saçların sırrı nedir? İşte saçlarınıza canlılık kazandıracak muhteşem 7 bitkisel yağ...

1. JOJOBA YAĞI:

Saçları derinlemesine besleyen jojoba yağı, saçın dipten uca neme doymasını, böylece sağlıklı görünmesini sağlıyor. Özellikle saçı nemlendirip elektriklenmesine engel olduğu için kıvırcık saçların en çok tercih ettiği yağlardan biri.

Uygulanışı:

Jojoba yağı, yoğun bir yağ olduğundan, saçın yalnızca uç ve boylarına uygulanmalıdır. Saç derisine uygulanmamalıdır.

2. AMLA YAĞI:

Amla yağı, besleyici içeriği sayesinde saç tellerinin kurumasına engel oluyor. Saç sağlığına bu besleyici içeriği ile katkıda bulunuyor. Saçların yumuşacık, parıl parıl olmasını sağlıyor.

Uygulanışı:

Amla yağı, saçı ağırlaştırmadan besliyor. Bu nedenle özellikle saç şekillendirirken sıklıkla kullanılıyor. Saç şekillendirmeden önce ve sonra saçların yatışmasını sağlamak için kullanılıyor.

3. KAMELYA ÇİÇEĞİ YAĞI:

Kamelya çiçeği yağı, saç tellerinin pürüzsüz görünmesine yardımcı olurken saça parlaklık verir. Saçlarımızın uzun süre boyunca nemli kalmasını sağlar ve saçı besler. Ayrıca saç tellerine elastikiyet sağlar ve uzun süre kalıcı, doğal parlak bir görünüm kazandırır.

Uygulanışı:

Saçın orta kısımlarından başlayarak, uçlara doğru yoğunlaşarak saça uygulanır. Hem nemli hem de kuru saçlara uygulanabilir.

4. HİNT YAĞI:

Hint yağı ne işe yarar diye araştırdığımızda hücre yenileme özelliği ile yıpranan saçları kökten uca onarıp yenileyebildiğini öğrendik. Hint yağı saça faydaları açısından özellikle saç derisine masaj yaparak uygulandığında saç derisindeki kan dolaşımını artırıyor ve saç köklerine etki ederek saçın sağlıklı ve güçlü uzamasını sağlıyor.

Uygulanışı:

Hint yağı da oldukça yoğun bir yağ olduğu için su ile seyrelterek kullanabilirsin. Hatta saçlarında kuruluk problemi olanlar az miktarda Hint yağı saç kremlerinin ya da saç maskelerinin içerisine karıştırarak saçlarını derinlemesine besleyebilirler.

5. MARULA YAĞI:

Marula yağının hafif dokusu ve hızlı emilim özelliği, saçımızın yağlı görünmeden beslenmesini sağlar. Saç köklerini besleyen ve nemlendiren koruyucu antioksidanlar olan C ve E vitamini bakımından zengin olduğundan zarar görmüş saçları onarmaya yardımcı olur ve kırık uçları önler. Aynı zamanda saç tellerini kaplayarak elektriklenmeyi ortadan kaldırır ve saça parlaklık katar.

Uygulanışı:

Marula yağı, saçın uç ve boylarına uygulanabilir. Özellikle ağırlaştırmayan yapıya sahip olduğu için gün içerisinde şekillendirme öncesinde ve sonrasında, saçlarının cansız olduğunu hissettiğin durumlarda kullanabilirsin.

6. LAVANTA YAĞI:

Bu yağ, saç derisindeki tahriş, kızarıklık, kaşıntı, döküntü gibi sorunların azalmasına destek olarak saç derisinin ferahlamasını, rahatlamasını sağlar. Özellikle de kaşıntıyı azaltır ve tahrişi engeller. Saç derisine nazikçe masaj yaparak uygulandığında çok daha etkili sonuçlar alabileceğinden emin olabilirsin.

Uygulanışı:

Yatıştırıcı özelliği ile saç derisinde rahatlama sağladığı için saç derisine uygulanabiliyor. Hatta şampuanlarınla karıştırarak da saç derinde ferahlık sağlayabilirsin.

7. KETEN YAĞI:

Saçlarının son dönemde kuruduğu için neme ihtiyacı olduğunu düşünüyorsan, saç tellerini güçlendiren ve yoğun şekilde nemlendiren keten tohumu yağı ihtiyacın olan bakım olabilir.

Uygulanışı:

Saçlarının en kuru bölgeleri uçlarıdır. Keten yağını özellikle saçlarının uçlarına yoğunlaşarak uygulayarak kırık oluşumunu engelleyebilir, saçlarını nemlendirebilirsin.