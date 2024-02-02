Evinize renk katacaklar! Evde bakabileceğiz fazla bakım istemeyen 10 bitki...

Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:44

Güncelleme: 02.02.2024 - 16:44

Her geçen gün şehrin ortasında yaşadığımız yoğun tempolu hayatlar sebebiyle doğayla olan bağımız daha fazla kopuyor. Evinizde çiçek büyütmek istiyor fakat bakım gerektirdiği için bu fikirden uzaklaşıyor olabilirsiniz. açıdan bakan kişiye motivasyon sağlıyor. Bitkilerin insanlara birçok faydası da var. Yapılan araştırmalar, bitkilerin performansı yüzde 15 artırabileceğini ortaya koydu. Ayrıca evlerinde bitki yetiştirenlerin diğerlerine nazaran daha az stres yaşadığı da kanıtlandı. Peki evinize canlılık katacak, size motivasyon sağlayacak bitkiler hangileri? İşte evde bakabileceğiz fazla bakım istemeyen 10 bitki...

1. BARIŞ ÇİÇEĞİ

Spathiphyllum türünden bir bitki olan barış çiçeği, yelken çiçeği olarak da adlandırılıyor. Yeşil yaprakları, yelken formundaki beyaz çiçekleri ile zarif bir görünüme sahip bitki, kolay bakımı ile de tercih sebebi oluyor. Barış çiçeği en çok salon ve oturma odalarında tercih ediliyor. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gerektiğinden balkon ya da teras gibi alanlarda yetiştirilmiyor. Sonbahar ve ilkbahar aylarında çiçek açan bitkiyi toprağı kurudukça sulayabilirsiniz.

2. YILBAŞI ÇİÇEĞİ

Eğer çok üşengeç bir yapınız olmasına rağmen çiçek bakmak istiyorsanız bu kesinlikle Yılbaşı Çiçeği'ni tercih edebilirsiniz. Rengine hayran bırakan bu çiçeklere sahip bu bitkinin bakımı son derece basittir. Kış aylarında çiçek açar ve bu genellikle yılbaşı dönemine denk gelir. İnsanlar ve hayvanlar için zehirli değildir.

3. ALOE VERA

Evde yetiştirmek için ideal bir bitki olan aloe vera; fazla su istemeyen, güneş ışığı almasa da büyüyebiliyor. Ayrıca aloe verayı cilt bakımınızda da kullanabilirsiniz.

4. ORKİDE

Orchidaceae familyasına ait orkide, en sevilen salon çiçekleri arasında yer alıyor. Beyaz, pembe ve mor gibi farklı renklerde çiçek açan bitki, mekanlara bambaşka bir hava katıyor. Güneşi sevmeyen, loş ortamlarda yetiştirilmesi gereken orkide bakımında en önemli etken ise sulama oluyor. Dinlenmiş ve oda sıcaklığında bir su ile sulanması gereken bitkiyi haftada bir ya da iki kez sulayabilirsiniz. Fazla suladığınızda bitkinin köklerine zarar verebilirsiniz.

5. PERS KALKANI

Pers Kalkanı olarak da bilinen strobilanthes dyeriana, çok az bakım gerektiren bir bitkidir. Nadiren hastalıklara yakalanan bu bitki, rengi sayesinde kesinlikle evinizin daha canlı görünmesini sağlayacaktır. Ayrıca toksik de değildir.

6. KAKTÜS

Evde yetiştirmek için en uygun bitkilerden biri olan kaktüs, sulamayı unutsanız da dayanıklı bir bitki. Her ortama uyum sağlayan kaktüs, az miktarda su ile büyütebileceğiniz bir bitkidir.

7. BEGONYA

Begonviller, farklı renklere sahip birçok türü olduğu için en sevilen bitkilerdendir. Bakımları zor değildir. Begonviller, yılın daha sıcak günleri için kendi kendini besleyip nemlendiren sulu bir gövdeye sahiptir. Evcil hayvanlar için zehirli olabilir.

8. DEVE TABANI

Aslen Güney Meksika’da yetişen Deve tabanı bir diğer adıyla Monstera, ev çiçekleri arasında oldukça popüler. Geniş yaprakları ile dikkat çekici bir görünüme sahip bitki, Araceae ailesinde yer alıyor.Loş ışıkta dahi büyüyebilen bitki bol güneş alan bir mekanda hızlıca büyüyüp gelişir, yemyeşil yaprakları ile heybetli bir görünüm kazanır. Bakımı oldukça kolaydır. Az ve sık bir sulama yapabileceğiniz deve tabanını fazla sulamamaya dikkat edin. Susuzluğa karşı dayanıklı olabilir ancak biraz fazla su ile köklerine zarar verebilirsiniz.

9. DİKENLER TACI

Dikenler Tacı, oda sıcaklığına ve kuru ortamlara iyi uyum sağlar. Aydınlık ve güneşli ortamlarda çiçek açar. Oldukça dayanıklı olan bu çiçek, kışın -10 dereceye kadar dayanabilir. Yenilmesi halinde insanlar ve hayvanları zehirleyebilir. Dikenli olduğundan bakım yaparken eldiven kullanmaya çalışın.

10. KALANŞO

Kalanşo, bakımı kolay olduğu kadar güzel bitkidir. Aslında çok az bir bakımla hem içeride hem de dışarıda büyütülebilir. Katy çiçeği olarak da bilinen bitkinin 125 farklı türü vardır. Kediler ve köpekler için toksiktir.