Evleneceklerini duyurmuşlardı: Ünlü çiftten ayrılık kararı geldi!

Gökhan Çıra, bir süredir birlikte olduğu Eylül Keleş ile 5 Ekim'de nişanlanmıştı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:12
Evleneceklerini duyurmuşlardı: Ünlü çiftten ayrılık kararı geldi!
Abone Ol google-news

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra geçen ekim ayında Eylül Keleş ile nişanlanmıştı. Çift, bir süredir devam eden ilişkilerini noktalama kararı aldıklarını açıkladı.

Gökhan Çıra, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürekli ilişkim hakkında bir şeyler yazılıp çiziliyor. Buradan toplu cevap vermek istedim, ilişkim bitmiştir. Saygı duymanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eylül Keleş ise kendi hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Severek çıktığımız bu yolda anlaşarak bitirme kararı aldık. Bu süreçte herkesin bize saygı duymasını bekliyoruz" dedi.

Çift, 5 Ekim'de aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.


Selin Ciğerci Gökhan Çıra Eylül Keleş

İlgili Haberler

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında bomba iddia: 'Dilan Polat cevabı gibi, bunları da Allah çok seviyor belli ki'

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında bomba iddia: 'Dilan Polat cevabı gibi, bunları da Allah çok seviyor belli ki'
MASAK, Selin Ciğerci'yi de yakın takibe aldı: 'Taksim Meydanı'nda kendimi asarım'

MASAK, Selin Ciğerci'yi de yakın takibe aldı: 'Taksim Meydanı'nda kendimi asarım'
Muhammet Yakut'un gündem olan 'Dilan Polat-Engin Polat' iddiasına Selin Ciğerci de dahil oldu

Muhammet Yakut'un gündem olan 'Dilan Polat-Engin Polat' iddiasına Selin Ciğerci de dahil oldu

En Çok Okunan Haberler