Evleneceklerini duyurmuşlardı: Ünlü çiftten ayrılık kararı geldi!
Gökhan Çıra, bir süredir birlikte olduğu Eylül Keleş ile 5 Ekim'de nişanlanmıştı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi.
Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra geçen ekim ayında Eylül Keleş ile nişanlanmıştı. Çift, bir süredir devam eden ilişkilerini noktalama kararı aldıklarını açıkladı.
Gökhan Çıra, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürekli ilişkim hakkında bir şeyler yazılıp çiziliyor. Buradan toplu cevap vermek istedim, ilişkim bitmiştir. Saygı duymanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Eylül Keleş ise kendi hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Severek çıktığımız bu yolda anlaşarak bitirme kararı aldık. Bu süreçte herkesin bize saygı duymasını bekliyoruz" dedi.
Çift, 5 Ekim'de aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.
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