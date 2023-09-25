Muhammet Yakut'un gündem olan 'Dilan Polat-Engin Polat' iddiasına Selin Ciğerci de dahil oldu

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:25

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:29

Genel seçim öncesi sosyal medyada siyasetçiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialar ortaya atan ve çektiği videoları ile gündem olan, son olarak İspanya'da yakalanıpi 3 gün önce de serbest kalan Muhammed Yakut bu kez de sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında konuştu.

Polat çifti ve geçmişleri ile ilgili iddialarda bulunan Yakut, Polat çiftinin mail order yolu ile kara para akladığını öne sürdü.

"MAİL ORDER YAPIYOR KUYUMCULUK ÜZERİNE..."

“Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu bunların ne iş yaptığını biliyor musunuz? Ben babasını da tanırım. 2012'de yattığım cezaevinde öldü. Babasının anasını niye öldürdüğünü de bilirim. Hangi Batmanlı sanatçıdan dolayı namus davasından öldürdüğünü... Öyle namuslu babaları vardı cezaevinde kahrından öldü” ifadelerini kullanan Yakut, gazeteci Erk Acarer’in yayınında şu ifadeleri kullandı:

“Sen çıkacaksın Dubai'de kafana taçlardan dolar koyacaksın. Ferrarilere bineceksin. Muhammet Yakut hakkında İstanbul emniyetinde 3 tane şerefsiz emniyetçi ile hakkımda dava açacaksın. Dayınız Murat Ayhan sizi sokaklara atıyor. Holding sahibiydi. Sokakta yatıyordunuz. Tele kızlık yapıyordun Sıla Doğu. Allah belanı versin, hakkımda gidip şikayetçi oluyorsun. Engin Polat ile Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun? Mail order yapıyor kuyumculuk üzerine…”

SELİN CİĞERCİ'DEN 'DİLAN POLAT-ENGİN POLAT' AÇIKLAMASI

Söz konusu iddialar sosyal medyaya damga vururken; Dilan Polat'ın en büyük destekçisi, yine kozmetik sektörünün parlayan yıldızlarından ve zaman zaman kazandığı yüksek meblağlarla gündeme bomba gibi düşen Selin Ciğerci oldu.

Selin Ciğerci, Dilan Polat'a verdiği destekle ilgili yaptığı açıklamada oldukça duygusal anlar yaşadı.

Ciğerci, "Dilan'ın paylaşımlarını görüyorum ve kalbim sıkışıyor, bu kadar haksızlık olmamalı. Yapmayın, bu günah" diyerek sözlerine başladı.

Ciğerci, kendi yaşadığı zorlukları da anımsatarak, "Yıllar önce bana vergi kaçakçısı dediler, sonunda vergi rekortmeni oldum. Naylon fatura suçlamalarıyla karşı karşıya kaldım... Ancak biz sadece işimizi yapıyoruz, sadece biz kazanmıyoruz. Çalışanlarımız var, onların da geçimini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.