MASAK, Selin Ciğerci'yi de yakın takibe aldı: 'Taksim Meydanı'nda kendimi asarım'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 19:54

Güncelleme: 27.10.2023 - 19:54

Tüm Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Vergi kaçırma ve kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen ünlü çift hakkında MASAK ayrıntılı bir rapor hazırladı.

Soruşturma kapsamında Polat Ailesi'nin mal varlıklarına ve şirketlerine ait milyonlarca liralarına da el konuldu. Bu olayın ardından diğer sosyal medya fenomenlerinin de incelenmeye başlandığı ortaya çıktı.

MASAK, SELİN CİĞERCİ’Yİ DE İNCELEMEYE ALDI

Kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen Selin Ciğerci iddialar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

MASAK'ın kendisini ve tüm sosyal medya fenomenlerini inceleme altına aldığını söyleyen Ciğerci; 'Baksınlar. Hemen sonuçlansın. Kim suçluysa girsin hapse çeksin cezasını. Çok uzadı' dedi.

"TAKSİM MEYDANINDA KENDİMİ ASARIM"

Selin Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

2. Sayfa canlı yayınında hakkındaki iddialara isyan eden Selin Ciğerci, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes iyi olsun, mutlu olsun derken her şeyden o kadar sıkıldım ki... Yaşamadığım lincin hiçbir türü kalmadı. Ben hep sessiz kaldım ama bir tek buna cevap veririm. Benim annem ve babam böyle şeylere dayanamaz. Eğer ki kara para aklamada benim adım varsa bu işe bakan kimse bana müebbet hapis cezası verin derim. 5 sene içerisinde vermiş olduğum vergi 40 milyon TL'den fazla. Hala da vergi borcum var onları da parça parça ödüyorum. Her iş insanının olduğu gibi. Dilan Polat konusunda da eğer böyle bir şey yaptıysa zaten ortaya çıkar dedim. Ben konuştuğumda olaylar buralara kadar gelmemiş kara para aklama olayı yoktu. Zaten varsa hem benim hem onun ortaya çıksın."