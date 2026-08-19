Evler spor salonuna dönüşüyor: Fitness ürünlerine talep yüzde 60 arttı

E-ticaret platformu Hepsiburada, 2026 yılının ilk 7 ayına ilişkin fitness ve kondisyon ürünleri satış verilerini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla fitness ekipmanlarına olan talep yüzde 60 oranında artarken, evlerini spor salonuna çevirmek isteyen tüketicilerin ilk tercihi koşu bandı oldu. Koşu bandına yönelik talep özellikle Mart ayında rekor kırarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 235 artış kaydetti.

EVDE FARKLI SPOR RUTİNLERİNE İLGİ YÜKSELİYOR

Açıklanan verilere göre, 2026'nın ilk 7 ayında barfiks ve şınav barlarına talep yüzde 82 oranında yükseldi. Yılın ilk 7 aylık döneminde pilates ve yoga ekipmanlarında yüzde 80, dambıl ve ağırlık plakalarında yüzde 79, mat ve minder ürünlerinde ise yüzde 72'lik artış gerçekleşti.

Aylık bazda bakıldığında Nisan ayında pilates ve yoga malzemelerine olan talep yüzde 133, mat ve minderlere olan ilgi ise yüzde 99 arttı. Barfiks, şınav barları, dambıl ve ağırlık plakası satışları ise Temmuz ayında yılın en yüksek seviyesine ulaştı.







SPOR GİYİMİNDE ŞORT SATIŞLARI İKİYE KATLANDI

Fitness ürünlerindeki hareketlilik spor tekstiline de yansıdı. En yüksek artışın yaşandığı şort kategorisinde satışlar yaklaşık yüzde 100 artış gösterdi. Kadın tüketiciler en çok spor büstiyeri, tayt ve sporcu atleti tercih ederken; erkek tüketicilerde spor şortu, futbol tişörtü ve eşofman altı öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

BESLEME KATEGORİSİNDE ŞAMPİYON KREATİN OLDU

Spor sepetlerine takviye edici beslenme ürünleri de eklendi. Kolajen tablet en çok satın alınan ürün olurken, magnezyum ve çikolata aromalı protein tozu en çok tercih edilenler arasında bulundu.

Sporcu beslenmesi kategorisinde en yüksek satış artışı yüzde 137 ile kreatinde görüldü. Protein tozu satışları ise aynı dönemde yüzde 101 oranında artış kaydetti.