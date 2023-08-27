Yayınlanma: 27.08.2023 - 15:24

Güncelleme: 27.08.2023 - 15:24

Evrim Akın'ın hayatı yurttaşlar tarafından merak edildi. Evrim Akın'ın gündem olmasının ardından hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Evrim Akın kimdir, kaç yaşında, nereli? Evrim Akın hangi dizilerde rol aldı?

EVRİM AKIN KİMDİR?

Gerçek adı Evrim Sülün Akın olan ünlü oyuncu 12 Haziran 1979 yılında Ankara'da doğdu. Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu olan Akın ailesinden ünlü şair Gülten Akın'ın akrabasıdır.

Babasını 17 yaşında kaybeden oyuncu İzmir’de, Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak başladı. Daha sonra tiyatroyla yeni tanışan Evrim Akın Müjdat Gezen Sanat Okulu'na girdi. Okulda tanıştığı Ümit Çırak ile henüz 17 yaşındayken kısa süreli bir evlilik yapmıştır.

İbo Show'da çeşitli skeçlerde yer aldı. İlk televizyon deneyimi olan Eltiler'de Hande karakteriyle dizi hayatına başladı. Show TV'de yayınlanan İbrahim Tatlıses'in yazıp yönettiği İmparator adlı dizide Çiçek karakterini canlandırdı. Daha sonra çeşitli dizilerde oynayan Evrim Akın, asıl ünü Avrupa Yakası adlı dizide buldu. Canlandırdığı Selin Yerebakan karakterinin kullandığı "Ohaaa falan oldum yani", "kal geldi yaa" gibi repliklerle özdeşleşti. Daha sonra Bez Bebek dizisinde Nana rolünü oynadı. 2007 yılında Müjdat Gezen, Levent Kırca, Peker Açıkalın gibi isimlerle beraber Güldür Bakalım adlı programda jüri üyeliği yapmıştır. Ardından Koca Kafalar TV'de sunuculuk yaptı. Daha sonra TV8'de Uzman Avı adlı bir yarışma programı sundu. 2011-2013 yılları arası atv'de Alemin Kıralı adlı bir dizide Jülide karakterini canlandırmıştır. Show TV'deki Ev Kuşu programını sunmuştur. Show tv de Piramit isimli yarışma programında yardımcı sunuculuk yapmıştır.

EVRİM AKIN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Tiyatro :

1995 - Yarın Başka Koruda - eser: Melih Cevdet Anday

1995 - Bir Yaz Gecesi Rüyası - eser: William Shakespeare

1995 - Oyunculuk Sınavı - eser: Anton Çehov

1995 - Sevgili Doktor - eser: Anton Çehov

1997 - Tükürür Kaçarım - eser: Uğur Uludağ ve Gökhan Semiz

2000 - Renkler Krallığı - eser: Ender Yasever

Filmleri :

1997 - Eltiler

1998 - Kimsecikler (sinema)

2000 - İmparator

2001 - Nisan Yağmuru

2002 - Canım Kocacığım

2003 - Estağfurullah Yokuşu

2003 - Analık

2003 - Şizofren Aşk

2004 - 2006 - Avrupa Yakası

2005 - Şaşkın (sinema)

2006 - Memleket Hikayeleri - Ana Beni Eversene

2007 - 2010 - Bez Bebek

2011-2013 - Alemin Kıralı

Sunuculuk Yaptığı Programlar :

2005 - Akşam Yıldızı Star TV

2007 - Koca Kafalar TV Kanal D

2007 - Ford Boyard FOX

2009 - Uzman Avı tv8

2013 -2014 - Ev Kuşu Show Tv