Evrimsel süreç tarihi yeniden yazılıyor! Tarihin en büyük köpekbalığı bulundu!

Yayınlanma: 13.08.2024 - 15:17

Güncelleme: 13.08.2024 - 15:17

Kretase Dönemi'nde, sıra dışı dişlerle donatılmış bir köpekbalığı türü olan Ptychodus, denizlerde dolaşıyordu. Bu köpekbalığı türünün dişleri büyük ve yuvarlaktı, kesmek yerine kabuklu canlıları ezip öğütmek için evrimleşmişlerdi. Ancak, fosil kayıtlarında genellikle yalnızca izole dişlerle temsil edilen bu antik avcının geri kalanı bilim insanları için uzun süredir bir muamma olarak kalmıştı.

EVRİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ YENİDEN BAŞLATABİLİR

Yeni bir araştırma, Meksika'nın kuzeydoğusunda bulunan kireçtaşı ocaklarından çıkarılan fosillerin, bu gizemli köpekbalığının neredeyse tam bir iskeletini ortaya çıkardığını gösteriyor. Bu bulgu, sadece Ptychodus'un nasıl göründüğüne dair uzun süredir devam eden soruları yanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu köpekbalığının kökenini ve evrimsel tarihini de yeniden gözden geçirmemizi sağlıyor.

EVRİM AĞACINDAKİ YERİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Yapılan incelemeler, Ptychodus'un, günümüz büyük beyaz köpekbalığı ve nesli tükenmiş Otodus megalodon gibi Lamniformes olarak bilinen köpekbalığı takımına ait olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu eski köpekbalığının sadece deniz tabanında yaşayan bir tür olmadığını, aynı zamanda hızlı yüzen bir avcı olduğunu da belirtiyorlar. Bu, Ptychodus'un büyük deniz kaplumbağaları ve ammonitler gibi büyük avları avlamış olabileceğini düşündürüyor.

KÖPEKBALIĞI ARAŞTIRMALARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Araştırmacılar, bu yeni fosil bulgularının, köpekbalıklarının evrimsel tarihini anlamada büyük bir adım olduğunu belirtiyorlar. Fosilin ortaya çıkardığı yeni bilgiler, bilim insanlarına yalnızca Ptychodus'un boyutunu ve diyetini değil, aynı zamanda bu dev köpekbalığının neden ve nasıl yok olduğunu da yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.