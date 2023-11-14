Yayınlanma: 14.11.2023 - 14:47

Güncelleme: 14.11.2023 - 14:47

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler gözaltına alındı. Yurttaşlar, iki kardeş hakkında araştırmalara başladı. Peki, Nihal Candan ve Bahar Candan kimdir? Nihal-Bahar Candan kardeşler neden gözaltına alındı? Nihal-Bahar Candan kardeşler ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Nihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Nihal Candan, Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenmiştir.

Aynı yarışmaya katılan 1998 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir.

Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor. Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Perignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.

BAHAR-NİHAL CANDAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Moda programlarıyla tanınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunulmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Candan kardeşler suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler Emniyet'e götürülürken Hacı İsrafil S. isimli bir kişinin daha gözaltında olduğu, şüphelilerin dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla suçlandıkları öğrenildi.