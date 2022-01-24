Ezel Akay’ın yeni filmi 'Osman Sekiz'den ilk tanıtım geldi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

Özellikle "Neredesin Firuze", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü", "7 Kocalı Hürmüz" gibi filmlerle akıllarda yer eden ve son olarak dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan "9 Kere Leyla" filmlerinin yönetmeni Ezel Akay'ın yeni filmi "Osman Sekiz"den ilk kısa tanıtım videosu paylaşıldı.

Agorafobiden ve panik atak rahatsızlığından muzdarip bir adam olan Osman’ın maceralarını konu edinecek filmin oyuncu kadrosunda Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar gibi isimler yer alıyor.

Ezel Akay'ın içinde ilkleri barındıran ilginç bir yapım olacağını belirttiği "Osman Sekiz", 18 Mart 2022'de vizyona girecek.

İşte "Osman Sekiz"den ilk fragman…