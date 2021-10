Ezel Akay: Pandemide dijital platformlar sektörü ayakta tuttu

15 Ekim 2021 Cuma, 11:46

Bloomberg HT'de ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programının bu haftaki konuğu usta yönetmen Ezel Akay oldu.

'Neredesin Firuze?', 'Tabutta Rövaşata' ve 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' gibi filmlere imza atan yapımcı ve yönetmen Ezel Akay, pandemi döneminde sinemaların kapalı olmasının ardından dijital platformların sektörü ayakta tuttuğunu vurguladı.

Akay, Netflix'te yayınlanan '9 Kere Leyla' filminin çekimleri esnasında kamera arkasında yaşadıklarından yola çıkarak, beyazperde ile dijital platformlar arasındaki farkı anlattı.

Akay, "Şimdiye kadar 5 film çektim, sevmediğim hiçbir filmi çekmedim. Yapımcılığını yaptığım filmleri de sevdim. Sinemaya 10 yıl ara vermek zorunda kaldım ama belli bir nedeni yoktu, kaynak yaratılmakta zorlanılan zamanlar oldu. Sunduğum bazı projeler yüksek bütçeli geldi, bazıları da seyirci gitmez diye düşünüldü. Seyirci ne istiyorsa onu yapmaktan yana değilim ama mutlaka seyirciye sevdirmek gibi bir stratejisi var sinemanın, ben de bunun üzerine çok takılıyor ve düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL PLATFORMLAR SEKTÖRÜ AYAKTA TUTTU"

Pandemi döneminde dijital platformların önemine dikkat çeken Akay, "9 kere Leyla' filmini çekmiştik, pandemiye denk geldi. Sinema yerine Netflix'te yayınladı. Netflix ve diğer dijital platformlar, pandemi döneminde bizim sektörü ayakta tuttu. En önemli faydası da çok kaliteli filmler yayınlanıyor. Bu platformlar seyircinin estetik ve kalite duygusunu da değiştirdi. Özellikle gençler bu dizilerin örneklerinden istiyor, hatta sinemanın da başına bir bela sinemada da görmek isteyecekler. Kalite duygusunu önümüzdeki yıllarda daha da değiştirecek" diye konuştu.

"SİNEMA VE STREAMING İÇİN AYRI OPERASYONLAR GEREKİYOR"

Usta yönetmen, beyazperde ile dijital platforma film çekerken kamera arkasında yaşanan farklılıkları da dile getirdi. Akay, "9 kere Leyla' filmi için bize Netflix'ten 3-4 kez teknik analiz geldi. Anladık ki onlar da çok ciddi bir özen gösteriyor. Yalnız Netflix için değil bütün internet kanallarının, sinemacılar için en büyük problemi, filmlerin çoğunlukla cep telefonundan seyrediliyor olması. Sadece cep telefonundan da değil, bilgisayar ekranlarından da izleniyor yapımlar. Her sahnenin, her detayın, her boyutun o ekranlar için de yapılması gerekiyor. Acayip detaylı bir filmi cep telefonundan izlemek çok zor. Özellikle şunun ayrımına yeni varıyoruz; Sinema ve streaming kanalları için ayrı bir operasyon gerekiyor" dedi.

"NETFLIX RİSKİ AZALTIYOR"

Netflix yapımları hakkında da konuşan Akay, "Yapımcı, aslında yaratıcı bir karakter, fikri, yönetmeni, yazarı buluyor, organizasyonu kuruyor, parayı yönetiyor. O yüzden genellikle en iyi film ödülü yapımcıya veriliyor. Netflix'in kendi orijinal yapımlarında, bu işlevi de Netflix görüyor. Netflix'in orijinal içeriklerinde yapımcının bir katkısı olamıyor. Dolayısıyla mali olarak streaming kanallarından para kazanmakla sinemada başarılı film yapmanın sonucunda kazanılan para arasında büyük fark var. Başarılıysa sinemanın kazanılan parayı streaming kanallarından kazanmanın imkanı yok. Ama streaming kanalları da riski azaltıyor. Projeye baştan bakıyor çekiyorsun paranı kazanıyorsun" şeklinde sözlerini sürdürdü.