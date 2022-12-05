Ezgi Mola'dan Altın Kelebek'e damga vuran konuşma: TBMM'ye çağrı yaptı
Altın Kelebek’te “En İyi Komedi Dizisi-Kadın Oyuncu” ödülünü alan Ezgi Mola'nın konuşması geceye damga vurdu. "Kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılarımız için aslında, ağaçlarımız için de hayvanlarımız için de eşit yaşam hakkına sahip olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum" diyen Mola, aynı zamanda İran'daki kadınlara da destek verdi.
Bu yıl 48. kez düzenlenen ve birçok ünlü isim tarafından boykot edilen Altın Kelebek Ödülleri önceki akşam canlı yayınla ekrana geldi.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Netflix’te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisindeki "Alev" rolüyle “En İyi Komedi Dizisi- Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. Mola, yaptığı konuşma geceye damga vurdu.
İRAN'DAKİ KADINLARA DESTEK
Mola ödül konuşmasında, İran’da Mahsa Amini’nin öldürülmesi üzerine başlayan eylemler sonrasında ahlak polisinin kaldırıldığını öğrenmekten mutlu olduğunu dile getirdi.
“Onların yanında olduğumuzu buradan söylemek istiyorum” diyen Mola, “Ülkemizde her gün yaşanan kadın cinayetlerinin de son bulabilmesi için yasalarımızda yapılacak olan güzellikleri sabırsızlıkla görmek, duymak ve biz de bunu kutlayalım istiyorum” ifadelerini kullandı.
TBMM'YE YASA ÇAĞRISI
Kadınlar ve tüm canlılar için TBMM’de yasa çıkarılmasını isteyen Ezgi Mola, şöyle konuştu:
“Bu güzel haberlerin hepsinin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’deki, ne düşündüğünü gerçekten hiç önemsemiyorum, herhangi bir partideki tüm milletvekillerinin, aynı dilden, aynı yerde kalben durup, kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılarımız için aslında, ağaçlarımız için de hayvanlarımız için de eşit yaşam hakkına sahip olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum. Bunu canı gönülden diliyorum. Geldik gidiyoruz. Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var, sizi çok seviyorum.”
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