Ezgi Mola'nın acı günü: 'Ben ne yapacağım şimdi?'

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın bir süredir hasta olduğu bilinen köpeği Kuki hayatını kaybetti. Mola, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Oyuncu, daha önce de köpeği Suşi'yi kaybetmenin acısını yaşamıştı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:56
Ezgi Mola'nın acı günü: 'Ben ne yapacağım şimdi?'
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Son olarak TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisideki Safiye karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan ünlü oyuncu Ezgi Mola, köpeğini kaybetti.

Mola'nın bir süredir hasta olduğu bilinen köpeği Kuki, yaşamını yitirdi. Oyuncu, acı haberi Instagram'dan duyurdu.

DAHA ÖNCE DE KÖPEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Ünlü oyuncu, geçen yıl da köpeği Suşi'yi kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. Mola, üzüntüsünü takipçileriyle paylaşmış ve köpeğine "Teşekkürler Suşi'm..." sözleriyle veda etmişti. 

Mola'nın gönderisine takipçileri başsağlığı mesajlarıyla yanıt vermişti.

"BEN NE YAPACAĞIM ŞİMDİ?"

Son olarak Kuki'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Mola, Instagram hesabından köpeği ile art arda fotoğraflarını paylaştı. 

Oyuncu, paylaşımına "Selam söyle Suşi’ye! Ben napıcam şimdi Kuki..." notunu düştü.

Mola'nın gönderisinin altına oyuncu arkadaşlarından destek ve başsağlığı mesajları yağdı.


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