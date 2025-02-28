Ezgi Mola ve Enis Arıkan arasında soğuk rüzgarlar esiyor: 'Onunla alakam yok'
Ezgi Mola ve Enis Arıkan arasındaki küslük devam ediyor. Sosyal medyada birbirlerine göndermeler yaptığı iddia edilen ikili, konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Mola, "Onunla hiç alakam yok" diyerek, aralarındaki sorunun detaylarına girmedi.
Ünlü oyuncular Ezgi Mola ve Enis Arıkan arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor.
İkilinin neden konuşmadığı merak konusu olurken, sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerine gönderme yaptıkları iddia ediliyor.
Enis Arıkan’ın, Mola’nın doğum gününe katılmaması nedeniyle aralarının açıldığı öne sürülmüştü.
Ezgi Mola, bir mekan çıkışında konuya ilişkin sorulara yanıt verdi. Mola, "Ben herhangi bir şey söylemek istemem, onunla hiç alakası yok" diyerek sessizliğini korudu.
Mola'nın sosyal medya hesabında, "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle arkadaşı" şeklindeki paylaşımının, Enis Arıkan’a gönderme olarak algılandığı konuşulmuştu.
Ancak Ezgi Mola, bu konuda yaptığı açıklamada, "Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok. Çok şükür her şeyim yolunda, mutluyum. Herkes iyi olsun, herkesin işi rast gitsin" ifadelerini kullandı.
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