Salih Bademci ve Ezgi Mola başrolde... İlk bölümüyle ekranlardaki yerini alacak!
Başka Bir Gün dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Peki, Başka Bir Gün dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Başka Bir Gün dizisinin ilk bölümünde ne olacak?
Başka Bir Gün dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Başka Bir Gün dizisinin başrollerini Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş paylaşıyor. Başka Bir Gün dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. İlk bölümde ne olacağı merak ediliyor. Peki, Başka Bir Gün dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Başka Bir Gün dizisinin ilk bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...
BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Başka Bir Gün dizisinin ilk bölümü 30 Ocak Perşembe atv ekranlarındaki yerini alacak.
BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Britanya yapımı Keeping Faith'ten uyarlanan dizi mutlu bir evliliği olan avukat Nehir'in eşi Serdar'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla birlikte değişen hayatına odaklanıyor.
BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Ezgi Mola
Salih Bademci
Berkay Ateş
Şükran Ovalı
Nur Sürer
Melisa Doğu
Avni Yalçın
Elçin Afacan
Onur Bilge
Ezgi Çelik
Merve Ateş
Şirin Sultan Saldamlı
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