Salih Bademci ve Ezgi Mola başrolde... İlk bölümüyle ekranlardaki yerini alacak!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 19:54

Güncelleme: 30.01.2025 - 20:24

Başka Bir Gün dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Başka Bir Gün dizisinin başrollerini Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş paylaşıyor. Başka Bir Gün dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. İlk bölümde ne olacağı merak ediliyor. Peki, Başka Bir Gün dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Başka Bir Gün dizisinin ilk bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başka Bir Gün dizisinin ilk bölümü 30 Ocak Perşembe atv ekranlarındaki yerini alacak.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Britanya yapımı Keeping Faith'ten uyarlanan dizi mutlu bir evliliği olan avukat Nehir'in eşi Serdar'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla birlikte değişen hayatına odaklanıyor.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ezgi Mola

Salih Bademci

Berkay Ateş

Şükran Ovalı

Nur Sürer

Melisa Doğu

Avni Yalçın

Elçin Afacan

Onur Bilge

Ezgi Çelik

Merve Ateş

Şirin Sultan Saldamlı