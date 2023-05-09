Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı kimdir?
Ezgi Mola, dört yıldır ilişki yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile dünyaevine girdi. Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı kimdir?
Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile bugün Swiss Otel Maçka'da nikâh masasına oturdu.
MUSTAFA AKSAKALLI KiMDiR?
Mustafa Aksakallı, 1985 yılında İzmir'de doğdu. Ünlü restoranların işletmeciliğini yapan Mustafa Aksakallı, 2019 yılında Ezgi Mola ile yaşadığı aşk ile adını duyurdu. Mustafa Aksakallı şu sıralar Alaçatı'da ünlü isimlerin uğrak noktası olan mekanın işletmeciliğini yapıyor.
Ünlü çiftin nikah şahitliğini; eski futbolcu Sinan Engin, Aksakallı'nın yakın arkadaşı olan işletmeci Oğulcan Engin ve Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan yaptı.
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