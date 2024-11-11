Setlerden uzak kalmıştı... Ezgi Mola ekranlara geri dönüyor!
Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın yazdığı, Çağrı Bayrak’ın yöneteceği "Yeni Bir Gün" adlı dizinin hazırlıklarına başladı. Dizide, üç çocuk annesi avukat Nehir’in hayatını alt üst eden sürükleyici olaylar anlatılacak. Başrol için teklif götürülen Ezgi Mola'nın projeyi kabul aşamasında olduğu öğrenildi.
Başarılı yapımlarıyla adından söz ettiren Ay Yapım, yeni bir dizi projesi için hazırlıklara başladı. "Yeni Bir Gün" adı verilen diziyi, senaristler Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturacak. Bu yeni projesinin başrolünde yer alması için Ezgi Mola'ya teklif götürüldü. Geçtiğimiz dönemde Disney Plus için Giray Altınok ile bir film çeken ve kısa süre önce oğlu Can’ı dünyaya getiren Mola, projeyi beğendiği ve imza aşamasında olduğu öğrenildi.
Merak uyandıran senaryosuyla izleyiciyi ekrana bağlamayı hedefleyen dizide, Ezgi Mola'nın canlandıracağı Nehir karakteri, biri bebek olan üç çocuk annesi bir avukat olarak karşımıza çıkacak. Doğum nedeniyle işine ara veren Nehir, eşi Serdar ile yaşadığı beklenmedik bir olay sonucunda hayatının alt üst olmasıyla mücadele edecek. Her bölümde seyirciye heyecan dolu anlar yaşatması planlanan "Yeni Bir Gün" dizisi için Show TV ile görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor.
Ay Yapım imzasıyla ekrana gelecek bu yeni projede Mola’nın rol alması, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratırken, dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi hakkında ayrıntılar ise merakla bekleniyor.
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