Ezhel: Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor

Avrupa’nın en büyük reggae festivallerinden birinde sahne alan Ezhel, sahnede Türk bayrağı açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 20:21
Ezhel: Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor
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Zaman zaman paylaşımları ile tepkilere neden olan ünlü şarkıcı Ezhel, Avrupa'da verdiği bir konserde, sahnede Türk bayrağı açarak hayranlarını selamladı.

Türk Rapçi o anları sosyal medya hesabında, "Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor" sözleri ile paylaştı.

 


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