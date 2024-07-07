Ezhel: Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor

Yayınlanma: 07.07.2024 - 20:21

Güncelleme: 07.07.2024 - 20:26

Zaman zaman paylaşımları ile tepkilere neden olan ünlü şarkıcı Ezhel, Avrupa'da verdiği bir konserde, sahnede Türk bayrağı açarak hayranlarını selamladı.

Türk Rapçi o anları sosyal medya hesabında, "Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor" sözleri ile paylaştı.