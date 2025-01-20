Fahriye Evcen setlere geri döndü: Amazon Kraliçesi oldu

Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:12

Güncelleme: 20.01.2025 - 12:12

Başarılı oyuncu Fahriye Evcen, mesleğine verdiği annelik molasının ardından “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filmiyle setlere döndü.

Satre Film Yapım’ın imzasını taşıyan ve TRT ortak yapımı olan film, 24 Ocak’ta sinema izleyicisiyle buluşacak.

Kadrosu yıldız isimlerle dolu olan filmde Evcen, Amazon Kraliçesi karakterine hayat veriyor. Filmin yönetmenliğini Tümer Sirkecioğlu üstlenirken, hikayesi yediden yetmişe herkese hitap ediyor.

Fahriye Evcen, rolüyle ilgili yaptığı açıklamada, “Filmin yediden yetmişe herkese hitap eden bir senaryoya sahip olması ve dünyalar arasındaki geçişler beni çok heyecanlandırdı. Ayrıca bu filmde oynamayı, çocuklarıma bir hatıra bırakmak için istedim. Bir gün izlediklerinde gülümseyip ‘Bak, bizim annemiz bu kahramandı’ demeleri fikri beni çok mutlu etti. Onlara küçük bir masal, bana da kocaman bir anı oldu” ifadelerini kullandı.