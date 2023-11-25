Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer: Diziye Dilruba olarak dahil olacak...
Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 2. sezonu ile geçtiğimiz günlerde ekranlara dönmüştü. Sevilen diziye şaşırtıcı bir oyuncu dahil oluyor!
Farah Zeynep Abdullah, şu anda Prime Video'nun Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter karakteriyle gündemde olan bir oyuncu. Ancak, geçtiğimiz sezonun popüler yerli dizisi Kızılcık Şerbeti'ne katıldığını Twitter üzerinden duyurdu.
Abdullah, Instagram üzerinden paylaştığı bilgiye göre, dizideki karakterinin adı Dilruba. Dizideki rolü ve karakterinin nasıl bir hikayeye sahip olduğuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmamış, ancak Dilruba'nın başlangıçta Pembe Hanım ile bağlantılı bir karakter olacağı belirtiliyor. Dizide senaryonun gidişatına dair yapılan değişiklikler, izleyici yorumlarına olan duyarlılığın bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
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