Bergen filminden ilk fragman yayınlandı: Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu başrollerde

24 Aralık 2021 Cuma, 09:27

Sanatçı Bergen'in hayatının anlatılacağı ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer alacağı "Bergen" filminden ilk fragman geldi. Filmin yayınlanan ilk tanıtımında Bergen'in sahneye hazırlandığı anlara yer verilirken, kaybettiği gözü dikkati çekti.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU, BERGEN'İN KATİLİ HALİS SERBEST ROLÜNDE

Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor.

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.

MÜZİSYEN KİMLİĞİLİYLE ÖNE ÇIKAN BİR KAHRAMAN

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergiz Öztürk ve Şebnem Sönmez'in yer aldığı Bergen filmi 14 Ekim'de sete çıkmıştı.

VİZYON TARİHİ DE AÇIKLANDI

Bergen'in annesini Tilbe Saran, en yakın arkadaşı Nadire'yi Nergis Öztürk, abisini Çağdaş Tekin, ablasını Damla Cercisoğlu canlandıracak. Gazino patronuna ise Ali Seçkiner Alıcı hayat verecek.

Film, Şubat 2022 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatılacağı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor.

Filmde Bergen sadece bir 'kurban' değil, müzisyen yönüyle öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak.

İşte Bergen filminden ilk fragman:

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgını öncesinde hazırlıklarına başlanan "Bergen" filmi ilk olarak pandemi nedeniyle ertelenmişti. Ardından filmin başrol oyuncusu değişmişti. Film projesi duyurulduğunda Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer alacağı açıklanırken, Sarıkaya'nın takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmasıyla rol Farah Zeynep Abdullah'a gitmişti.