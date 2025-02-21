Farkla kaybetti eleme potasından kurtulamadı...

Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:44

Güncelleme: 21.02.2025 - 00:44

Survivor 2025 sezonunda yarışmacılar üst üste düellolarda adaya veda etmemek için ter döktü. Sedat'ın sakatlanması nedeniyle yarım kalan düello kaldığı yerden devam ederken yeni haftanın eleme adayları da potadan kurtulmak için yarıştı.

Poyraz - Doğuş, Yunus Emre - Efecan ve Sedat - Batuhan düelloları ile gece başladı. Ardından Doğuş - Efecan ve Sedat - Mehmet arasındaki düellolar izleyicileri ekranlara kilitledi. Gecenin sonunda ise finale kalan isimler Efecan ve Mehmet oldu. Adaya veda edecek isim 22 Şubat'ta gerçekleşecek düellonun ardından belli olacak.

5-0'LIK SKOR GALİBİYETİ GETİRDİ...

Potadan kurtulamayan isimlerden biri olan Efecan, Doğuş'a karşı oynadığı düelloda tek bir sayı almayı bile başaramadı. Doğuş çıktığı oyunların hepsini kazandı ve çıktığı ikinci düelloda eleme potasından kurtulmayı başardı.