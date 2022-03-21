Fatih Ürek, Kemal Sunal'ın hiç görülmemiş bir videosunu paylaştı

21 Mart 2022 Pazartesi, 13:15

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın, hiç görülmemiş bir videosu yıllar sonra ortaya çıktı. Söz konusu videoyu Fatih Ürek, sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Grup Laçin'in "Bekar Gezelim" şarkısı eşliğinde Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal'ın dans ettiği görülüyor.

"SAYGIYLA VE SEVGİYLE"

Usta oyuncu ve Ali Sunal'ın dansına eşlik eden Fatih Ürek, o anları "Benim için çok önemli ve değerli bir video teşekkürler. Saygıyla ve sevgiyle Kemal Sunal" notuyla paylaştı.

İşte Ürek'in paylaştığı o video: