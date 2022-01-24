Fatma Girik 2017 yılında servetini açıklamıştı: 'Evim orta sınıf, 20 yıl önce...'

24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:01

Yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden, uzun zamandır da Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu.

2017'DE SERVETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ünlü sanatçı, 2017 yılında Posta'ya verdiği röportajda mirasına dair yapılan yorumlara yanıt vererek servetini açıklamıştı. Girik, "Kanal D'de 'Söz Fato'da'yı yaptığım dönem 178 milyar ödeyerek vergi rekortmeni oldum. Devasa holdingleri geride bırakarak hem de..." ifadelerini kullanmıştı.

"17 KEDİM 5 KÖPEĞİM VAR"

Fatma Girik eşinden kaldığı söylenen mirasla ilgili de şunları söylemişti:

"Memduh Bey'den bir şey kalmadı. Çocukları var, bana neden bıraksın? Ben ondan fazla para kazanıyordum. Onun parası beni hiç ilgilendirmedi. O bana kitaplarını bıraktı. Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışladım. Evim orta sınıf. Bir arabam, 20 yıl önce aldığım bir küpe ve yüzüğüm var. Annem var. Bir servetimi daha açıklayayım: 17 kedim ve 5 köpeğim...."