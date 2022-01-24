Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 12:28
Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

Türk sinemasının dev ismi Fatma Girik İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Sayısız filmde rol olan ve Türk sinemasının en güzel oyuncuları arasında gösterilen Fatma Girik 79 yaşındaydı.

Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

Usta oyuncunun ölümünün ardından aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok isim sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

İşte sosyal medyadan Fatma Girik'e veda eden siyasi ve ünlü isimler...

Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan.

Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

Gonca Vuslateri.

Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

Armağan Çağlayan.

Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

Ali Sunal.

Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

Seren Serengil.

Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

Demet Akalın.

Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

Acun Ilıcalı.

Türkiye, Fatma Girik'e ağlıyor: 'Hoşçakal Ezo Gelin'

Yekta Kopan.


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