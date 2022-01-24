Fatma Girik cenazesiyle ilgili isteğini açıklamıştı: 'Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum'

24 Ocak 2022 Pazartesi, 10:13

Yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden, uzun zamandır da Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Sanatçının ölümünü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu.

Keskin, "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" ifadelerini kullandı.

Girik, bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu.

CENAZESİNE İLİŞKİN KONUŞMUŞTU

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu.

Girik, daha önce yaptığı açıklamada "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.

"SESSİZ SEDASIZ ÇEKİP GİTMEK İSTİYORUM"

TV100'de yer alan habere göre Girik, ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik, açıklamasında “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” ifadesini kullanmıştı.