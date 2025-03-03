Fatma Turgut gençlerle şarkı söyledi, Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, kendi şarkısını söyleyen sokak müzisyenlerini duyunca kayıtsız kalmadı ve şarkıya eşlik etti. O anlar gündem olurken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından o anları paylaştı.
Fatma Turgut'un solisti olduğu Model grubunun 2014 yılında çıkardığı 'Değmesin Ellerimiz' şarkısı unutulmaz anlara sahne oldu.
Ünlü şarkıcı Turgut, Model grubu dağılmış olsa da her konserinde söylemeye devam ettiği 'Değmesin Ellerimiz'i bu kez Beşiktaş Meydanı’nda söyledi.
SOKAK MÜZİSYENLERİNE EŞLİK ETTİ
Beşiktaş İskelesi'nde, 'Değmesin Ellerimiz' şarkısını çalan sokak müzisyenlerini duyan Fatma Turgut, onlara sürpriz yaparak şarkıya eşlik etti.
"GÖZLERİM DOLUYOR YAZARKEN"
Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı:
"Büyükada dönüşü, deniz taksiden indim ve bir baktım ki 'Değmesin Ellerimiz' çalıyor. Dedim ki Duygu’ya 'doğru mu duyuyorum ben?!?' sonrasında olan bu. Çok mutluyum, gözlerim doluyor yazarken. Konserimde ağırlamak istiyorum onları. Müzik yapmaktan ASLA vazgeçmeyin."
Büyükada dönüşü, deniz taksiden indim ve bir baktım ki “Değmesin Ellerimiz” çalıyor. Dedim ki Duygu’ya “doğru mu duyuyorum ben?!?” sonrasında olan bu. Çok mutluyum, gözlerim doluyor yazarken. Konserimde ağırlamak istiyorum onları. Müzik yapmaktan ASLA vazgeçmeyin ?? pic.twitter.com/jWC31mbrhP— fatmaturgut (@fatmaturgut) March 2, 2025
İMAMOĞLU'NDAN YANIT GELDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Fatma Turgut'un paylaşımını alıntılayarak "Müzik, meydan, gençler… çok güzel" ifadelerini kullandı.
Müzik, meydan, gençler… çok güzel. https://t.co/PUZgcR9J7z— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 3, 2025
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