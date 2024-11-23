Faydadan çok zarara sebep oluyor, hormonal dengeyi bozuyor: Tiroid rahatsızlığı olanların tüketmemesi gereken 7 besin

Yayınlanma: 23.11.2024 - 18:20

Güncelleme: 23.11.2024 - 18:20

Tiroid bezi, metabolizma düzenlemesinden vücut ısısını kontrol etmeye kadar birçok hayati işlevi yöneten hormonları salgılayan küçük ama etkili bir organdır. Ancak tiroid beziyle ilgili hastalıklar, hipotiroidizm (yavaş çalışan tiroid) ve hipertiroidizm (hızlı çalışan tiroid) gibi durumlar şeklinde ortaya çıkabilir. Tiroid rahatsızlıklarında doğru beslenme, tedavi sürecine destek sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Peki, hangi gıdalar faydadan çok zarara sebep olup hormonal dengeyi bozuyor? İşte, tiroid rahatsızlığı olanların tüketmemesi gereken 7 besin...

TİROİD RAHATSIZLIĞI OLANLARIN TÜKETMEMESİ GEREKEN 7 BESİN

1. Guatrojenik besinler

Guatrojenik maddeler içeren bazı besinler, tiroid hormonlarının üretimini baskılayarak tiroid fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Özellikle hipotiroidizm rahatsızlığı olan bireylerin bu besinleri sınırlı tüketmesi önemlidir.

Karnabahar ve brokoli:

Çiğ tüketildiğinde tiroid hormonu üretimini engelleyebilir.

Brüksel lahanası ve lahana:

Pişirildiğinde guatrojenik etkisi azalır, ancak yine de aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.

Turp ve şalgam:

İyot emilimini zorlaştırabilir.

2. Fazla şekerli ve rafine gıdalar

Tiroid hastalıkları genellikle metabolizmayı etkilediğinden, şekerli ve işlenmiş gıdalar hormon dengesini bozabilir.

Şekerli içecekler ve tatlılar:

Kan şekeri seviyesini hızla yükseltip insülin direncine yol açabilir.

Beyaz un ürünleri:

Besin değeri düşük olduğundan tiroid işlevlerini olumsuz etkileyebilir.

3. İşlenmiş gıdalar ve yüksek sodyum içeren besinler

Tiroid rahatsızlıklarında genellikle iyot seviyesine dikkat edilmesi gerekir. İşlenmiş gıdalardaki aşırı sodyum, hipertansiyona neden olarak tiroid hastalığını kötüleştirebilir.

Hazır çorba ve konserve gıdalar:

İyot içermeyen işlenmiş tuz kullanıldığı için tüketilmemesi önerilir.

Hazır soslar ve atıştırmalıklar:

Yüksek sodyum içeriğiyle tiroid dengesini etkileyebilir.

4. Soya ürünleri

Soya, guatrojenik özelliklere sahiptir ve tiroid hormonlarının emilimini engelleyebilir.

Soya sütü ve tofu:

Tiroid ilaçlarının etkinliğini azaltabilir.

Soya bazlı atıştırmalıklar:

İyot eksikliği yaşayan bireylerde tiroid fonksiyonlarını baskılayabilir.

5. Kafein ve alkol

Kafein ve alkol, tiroid hormonlarının üretimini ve metabolizmasını doğrudan etkileyebilir.

Kahve ve çay:

Fazla tüketildiğinde vücutta stres hormonlarını artırarak tiroid hormon dengesini bozabilir.

Alkol:

Tiroid bezine toksik etki yaparak fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiler.

6. Glüten içeren gıdalar

Bazı tiroid rahatsızlıkları (örneğin Hashimoto tiroiditi) bağışıklık sistemiyle ilişkilidir ve glüten, bağışıklık sistemi yanıtını tetikleyebilir.

Buğday ve çavdar ürünleri:

Özellikle glüten hassasiyeti olan bireylerde tiroid fonksiyonlarını bozabilir.

Pasta, kek ve ekmekler:

Glüten içeriği nedeniyle sınırlı tüketilmelidir.

7. Yüksek omega-6 içeren yağlar

Omega-6 yağ asitlerinin fazlalığı, tiroid bezi üzerinde inflamasyonu artırabilir.

Mısır yağı ve ayçiçek yağı:

Omega-6 seviyelerini yükselterek tiroid fonksiyonlarını baskılayabilir.