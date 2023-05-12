Fazıl Say: Bu seçim o yüzden çok kritik
Ünlü piyanist Fazıl Say 2 gün sonra yapılacak seçimler için "Yani, aslında bu seçim, sanat ve sanatçıların varoluşunu da belirleyecek. Çok kritik o yüzden" dedi.
Piyanist Fazıl Say, seçimlere 2 gün kala sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sanatçıların siyasileştiğini ve buna mecbur kaldıklarını söyleyen Say, “Bu rejimde bu sistemde, bu kadar sertleşen bir toplumda, sanat toplumdan uzaklaştırıldı. Varsa yoksa tek adam rejiminin sanatçıları! O yüzden değişim şart” dedi.
Say, “Yani, aslında bu seçim, sanat ve sanatçıların varoluşunu da belirleyecek. Çok kritik o yüzden” ifadelerini kullandı.
"SANATÇILARIN VAROLUŞUNU DA BELİRLEYECEK"
Fazıl Say’ın açıklaması şöyle:
"Evet siyasileşiyor sanatçılar da. Evet. Mecburuz çünkü. Anla. Bir yaşam, bir umut, bir gelecek istiyorsak, (ki başka neyimiz var ki hayatta?) evet, siyasi olmaya mecbur kalıyoruz. Keşke böyle olmasaydı, keşke sanatımızı adil kurallarıyla, tüm güzelliğiyle, insana dokunuşuyla, kendimize oto sansürler uygulamadan yapabilseydik bu ülkede. Bir kapalı odada kalmış gibiyiz. Sanatçı yalnız hissetti yıllardır. Sanatçı unutuldu. İtildi. Bu rejimde bu sistemde, bu kadar sertleşen bir toplumda, sanat toplumdan uzaklaştırıldı. Varsa yoksa tek adam rejiminin "sanatçıları!" O yüzden "değişim şart" diyoruz. Yaşamlarımız için. Umutlarımız için. Ve kucaklaşmak için. Yani, aslında bu seçim, sanat ve sanatçıların varoluşunu da belirleyecek. Çok kritik o yüzden."
May 12, 2023
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