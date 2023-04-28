Fazıl Say isyan etti: 'Böyle linci hak etmiyoruz'

Yayınlanma: 28.04.2023 - 14:52

Güncelleme: 28.04.2023 - 15:12

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada 100. Yıl Marşı'na gelen tepkilerle ilgili bir açıklama yaptı.

Say, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir beste yüzünde troll saldırısı, üzdü ve kanattı" dedi.

"ÇOK SIKILDIM KENDİMİ VE SANATIMI SAVUNMAKTAN"

Say, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim stresinden sıkıldım, benim de umutlarım, hayallerim var, insanım, sanatım benim hayatım. Aydınlık bir gelecek hayallerim var. Olmuyorsa da, karanlık hissediyorsam da kendi hayatıma başka çareler bulacağım. Bir beste yüzünde troll saldırısı, üzdü ve kanattı. İyi ya da kötüdür, konuyu kapatmak istiyorum. 5 yaşımdan beri beste yapıyorum.

Çok sıkıldım bu ülkede son 20 yıldır kendimi ve sanatımı savunmaktan, anlaşılır kılmaya çalışmaktan, hiç böyle linci hak etmiyoruz, hiçbir suçu olmayan Ayten Mutlu’nun görmemesini istedim, tüm bu hakaret dolu yazılanları, çok üzgünüm. Hayat bir kere. Bu gezegende bir ömür, umutsuz ve karanlığa düşmemeli. Üzgünüm, geçer."