Fazıl Say, Sezen Aksu'nun 'Avcı' şiirini besteleyecek

27 Ocak 2022 Perşembe, 15:30

Sezen Aksu, 2017’de yaptığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri üzerinden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere iktidara yakın kişiler tarafından hedef gösterilmiş; önceki günlerde ise ilk kez sessizliğini bozmuştu.

Ünlü sanatçı, yazdığı 'Avcı' isimli şiiri paylaşarak, "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim" demişti. Aksu'nun 'Avcı' isimli şarkısında "Beni öldüremezsin / Sesim, sazım, sözüm var benim / Ben derken ben herkesim" ifadeleri yer almıştı.

FAZIL SAY, ‘AVCI’YI BESTELEYECEK

Son olarak ünlü piyanist Fazıl Say, Sezen Aksu'nun kendisini hedef alanlara yönelik verdiği yanıtta paylaştığı 'Avcı' isimli şiirini besteleyeceğini açıkladı. Twitter’dan bir paylaşım yapan Say, “Merak etmeyin, şairinden izin aldım” dedi.

Ünlü piyanist, şu ifadeleri kullandı:

“Hepinize güzel bir gün dilerim. Sessiz bir odadayım. Önümde ‘Avcı’ adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin, şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için.”

Say, şöyle devam etti:

“Bir ‘kadın şairler’ projemden bahsetmiştim. 2023’e yetiştireceğim. Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var, 15. yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbette ki Sezen Aksu da var. Ve bence en anlamlı şiiri..

Çalışmaya.”

Bir “kadın şairler” projemden bahsetmiştim. 2023’e yetiştireceğim. Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var,15. Yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbetteki Sezen Aksu da var. Ve bence en anlamlı şiiri..

Çalışmaya. — Fazıl Say (@fazilsaymusic) January 27, 2022

Aksu'nun 'Avcı' isimli şiirinin sözleri şu şekilde:

"Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….





Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…





Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim”