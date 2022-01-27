Fazıl Say, Sezen Aksu'nun 'Avcı' şiirini besteleyecek
Ünlü piyanist Fazıl Say, Sezen Aksu'nun kendisini hedef alanlara yönelik verdiği yanıtta paylaştığı 'Avcı' isimli şiirini besteleyeceğini açıkladı. "Şairinden izin aldım" diyen Say, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için" ifadelerini kullandı.
Sezen Aksu, 2017’de yaptığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri üzerinden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere iktidara yakın kişiler tarafından hedef gösterilmiş; önceki günlerde ise ilk kez sessizliğini bozmuştu.
Ünlü sanatçı, yazdığı 'Avcı' isimli şiiri paylaşarak, "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim" demişti. Aksu'nun 'Avcı' isimli şarkısında "Beni öldüremezsin / Sesim, sazım, sözüm var benim / Ben derken ben herkesim" ifadeleri yer almıştı.
FAZIL SAY, ‘AVCI’YI BESTELEYECEK
Son olarak ünlü piyanist Fazıl Say, Sezen Aksu'nun kendisini hedef alanlara yönelik verdiği yanıtta paylaştığı 'Avcı' isimli şiirini besteleyeceğini açıkladı. Twitter’dan bir paylaşım yapan Say, “Merak etmeyin, şairinden izin aldım” dedi.
Ünlü piyanist, şu ifadeleri kullandı:
“Hepinize güzel bir gün dilerim. Sessiz bir odadayım. Önümde ‘Avcı’ adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin, şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için.”
Say, şöyle devam etti:
“Bir ‘kadın şairler’ projemden bahsetmiştim. 2023’e yetiştireceğim. Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var, 15. yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbette ki Sezen Aksu da var. Ve bence en anlamlı şiiri..
Çalışmaya.”
Bir “kadın şairler” projemden bahsetmiştim. 2023’e yetiştireceğim. Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var,15. Yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbetteki Sezen Aksu da var. Ve bence en anlamlı şiiri..— Fazıl Say (@fazilsaymusic) January 27, 2022
Çalışmaya.
Aksu'nun 'Avcı' isimli şiirinin sözleri şu şekilde:
"Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….
Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…
Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim”
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