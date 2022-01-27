Genco Erkal'dan Fazıl Say'a destek: 'Kesip attığı tırnağı olamazsınız'

27 Ocak 2022 Perşembe, 16:33

Birçok şehirde olduğu gibi İstanbul'da da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının olduğu gün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun restoranda yemek yediği görüntülerin tartışılmasına ünlü piyanist Fazıl Say da esprili bir paylaşımla katılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu çiftiyle daha önceden çektirdiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Say, "Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş, eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali’nin de selamları var!" ifadelerini kullanmıştı.

MHP’Lİ İSİMDEN TEHDİT GELMİŞTİ

Say’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi içine kattığı esprili paylaşımın gündem olmasının ardından, MHP’li isimden tehdit gelmişti.

Partinin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ünlü piyanisti, “Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…” sözleriyle hedef almıştı.

GENCO ERKAL’DAN FAZIL SAY’A DESTEK

Tartışmalar sürerken; usta tiyatrocu Genco Erkal’dan Fazıl Say’a destek geldi. Twitter’dan ünlü piyanist için bir paylaşımda bulunan Erkal, “Fazıl Say’ın kesip attığı tırnağı olamazsınız” dedi.

Erkal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Utanmaz troller ordusu, iğrenç yaratıklar, Fazıl Say’ın kesip attığı tırnağı olamazsınız. Hadi başka kapıya.”