Genco Erkal'dan Fazıl Say'a destek: 'Kesip attığı tırnağı olamazsınız'
Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yaptığı paylaşımının ardından piyanist Fazıl Say'ın tehdit edilmesi ve hakarete maruz kalmasına tepki gösterdi. Say'a destek veren Erkal, "Fazıl Say’ın kesip attığı tırnağı olamazsınız" ifadelerini kullandı.
Birçok şehirde olduğu gibi İstanbul'da da hayatı olumsuz
etkileyen kar yağışının olduğu gün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB)
Ekrem İmamoğlu'nun restoranda yemek yediği görüntülerin tartışılmasına ünlü
piyanist Fazıl Say da esprili bir paylaşımla katılmıştı.
Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu çiftiyle daha önceden
çektirdiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Say, "Belediye
başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış
haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi
dans etmiş ve içmiş, eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir!
Salvador Dali’nin de selamları var!" ifadelerini kullanmıştı.
MHP’Lİ İSİMDEN TEHDİT GELMİŞTİ
Say’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi içine kattığı
esprili paylaşımın gündem olmasının ardından, MHP’li isimden tehdit gelmişti.
Partinin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ünlü piyanisti,
“Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah
sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin.
Sanatçısın, sanatınla kal…” sözleriyle hedef almıştı.
GENCO ERKAL’DAN FAZIL SAY’A DESTEK
Tartışmalar sürerken; usta tiyatrocu Genco Erkal’dan Fazıl
Say’a destek geldi. Twitter’dan ünlü piyanist için bir paylaşımda bulunan
Erkal, “Fazıl Say’ın kesip attığı tırnağı olamazsınız” dedi.
Erkal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Utanmaz troller ordusu, iğrenç yaratıklar, Fazıl Say’ın kesip attığı tırnağı olamazsınız. Hadi başka kapıya.”
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