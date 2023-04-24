Serhan Bali'den Fazıl Say'a 100. Yıl Marşı eleştirisi: Beste ısmarlama olunca...

Yayınlanma: 24.04.2023 - 10:03

Güncelleme: 24.04.2023 - 10:10

Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın bestelediği, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan 100.Yıl Marşı'na ilişkin eleştirilerde bulundu.

Sosyal medye hesabından paylaşım yapan Bali, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı için bestelenmiş bir marşta bir kere bile 'Türkiye', 'Cumhuriyet' sözcükleri geçmez mi? Şiir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıldönümünü anlamlandırmaktan o kadar uzak ki. Beste de neticede ısmarlama olunca ortaya yapay bir iş çıkmış. Kusura bakılmasın…" dedi.

Bali, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç kez daha dinledikten sonra: Ortaokullarda liselerde söylenebilecek bir marş olarak aslında fena değil, okuldayken bundan çok daha kötü marşlar söylemek zorunda kalmıştık. La la la la la falan o gençlik dinamizmini verebilecek cinsten. Ama bir ülkenin 100. Yıl Marşı olamaz."

TARTIŞMA YAŞAMIŞLARDI

Geçen aylarda da Piyanist Fazıl Say ve Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali arasında sosyal medyada bir tartışma çıkmıştı. Serhan Bali'nin Fazıl Say’ın müzik tarzını ve çalışmasını eleştiren “21. yüzyılda nasıl bir Beethoven duymak istersiniz?” başlıklı makale paylaşımına yanıt veren Say, "Sen müzisyen değilsin. Sadece müzik habercisi olabilirsin" ifadelerini kullanmıştı.

Fazıl Say daha önceki paylaşımlarında da, Serhan Bali’nin kendisine müzik medyasında blokaj uyguladığını öne sürmüştü. Bunun üzerine iki isim arasında tartışma yaşanmıştı. Bali de, Say'ın kendilerine tepki göstererek, adının Andante'de bir daha geçmemesini istediğini açıklamıştı.