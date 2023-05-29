2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Fazıl Say: 'Moralleri bozmak yok dostlar'

Ünlü piyanist Fazıl Say, seçim sonuçlarının ardından Twitter hesabından "Moralleri bozmak yok dostlar; Yaşamaya sarılalım. İyiye devam, iyiliğe devam" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 11:23
Fazıl Say: 'Moralleri bozmak yok dostlar'
Abone Ol google-news

Türkiye dün sabah 08.00'de Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemlerinin ardından Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçildi. 

Ünlü piyanist Fazıl Say, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

"MORALLERİ BOZMAK YOK DOSTLAR"

Say şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam evden bir an. Seçim sonuçları. Kızlarım ile viski dertleşmesi… Moralleri bozmak yok dostlar; Yaşamaya sarılalım. İyiye devam, iyiliğe devam. Hayat devam, müzik devam, dünya devam, güzellikler yaratmaya ve üretmeye sonsuz devam. Kendi sorularım kendi cevaplarım…"


piyanist Fazıl Say seçim sonuçları Seçim Oy

İlgili Haberler

Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu'ndan 'seçim' paylaşımı: 'İnsan gibi yaşamak istiyorum'

Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu'ndan 'seçim' paylaşımı: 'İnsan gibi yaşamak istiyorum'
İzmir’de seçime katılım düştü... 440 bin kişi sandığa gitmedi

İzmir’de seçime katılım düştü... 440 bin kişi sandığa gitmedi
Yer Trabzon: Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu

Yer Trabzon: Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu

En Çok Okunan Haberler