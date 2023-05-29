Fazıl Say: 'Moralleri bozmak yok dostlar'
Ünlü piyanist Fazıl Say, seçim sonuçlarının ardından Twitter hesabından "Moralleri bozmak yok dostlar; Yaşamaya sarılalım. İyiye devam, iyiliğe devam" dedi.
Türkiye dün sabah 08.00'de Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemlerinin ardından Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçildi.
Ünlü piyanist Fazıl Say, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.
"MORALLERİ BOZMAK YOK DOSTLAR"
Say şu ifadeleri kullandı:
Dün akşam evden bir an. Seçim sonuçları. Kızlarım ile viski dertleşmesi… Moralleri bozmak yok dostlar; Yaşamaya sarılalım. İyiye devam, iyiliğe devam. Hayat devam, müzik devam, dünya devam, güzellikler yaratmaya ve üretmeye sonsuz devam. Kendi sorularım kendi cevaplarım…"
Dün akşam evden bir an. Seçim sonuçları.— Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 29, 2023
Kızlarım ile viski dertleşmesi…
Moralleri bozmak yok dostlar;
Yaşamaya sarılalım.
İyiye devam, iyiliğe devam.
Hayat devam, müzik devam, dünya devam, güzellikler yaratmaya ve üretmeye sonsuz devam.
Kendi sorularım kendi cevaplarım… pic.twitter.com/l3tZ8W9TrE
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