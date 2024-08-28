Fazıl Say paylaştı: Her gün eczaneye gidip piyano çalıyor!

Bir sosyal medya kullanıcısı her gün eczaneye gelip piyano çalan emekli orkestra şefinin videosunu paylaştı. O videoya Fazıl Say'dan yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 11:58
Abone Ol google-news

Bir sosyal medya kullanıcısı yolda yürürken eczaneden gelen piyano sesini duydu. Açılış veya kampanya olabileceğini düşünerek içeri giren kişi alışılmadık bir hikayeyle karşılaştı. 

Eczanede piyano çalan kişinin Edward isimli emekli bir orkestra şefi olduğu öğrenildi. Eşi ilaç almaya girmişken eczanedeki piyanoyu çalan Edward'ın yeteneğinden etkilenen Eczane sahibi her gün gelip piyano çalabileceğini belirtti. 

Eşiye birlikte bu eczaneye gelerek ilaç aldığı için çok mutlu olan Edward herkesin tutkularının peşinden gitmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medyada gündem olan bu videoya ünlü piyanist Fazıl Say'dan da yanıt gecikmedi. Say, gündem olan videoyu paylaşarak 'güzel hikaye' notunu düştü.


Fazıl Say haberleri piyano haberleri

İlgili Haberler

Fazıl Say’dan imalı Ali Koç paylaşımı: Fenerbahçemiz viski ve puro ikram eder

Fazıl Say’dan imalı Ali Koç paylaşımı: Fenerbahçemiz viski ve puro ikram eder
İzmir Festivali'nin kapanışını Fazıl Say yaptı

İzmir Festivali'nin kapanışını Fazıl Say yaptı
Müzik listesini eleştirmişti... Fazıl Say'dan Özgür Özel paylaşımı: 'Konu tatlıya bağlandı'

Müzik listesini eleştirmişti... Fazıl Say'dan Özgür Özel paylaşımı: 'Konu tatlıya bağlandı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler