Fazıl Say paylaştı: Her gün eczaneye gidip piyano çalıyor!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 11:58

Güncelleme: 28.08.2024 - 11:58

Bir sosyal medya kullanıcısı yolda yürürken eczaneden gelen piyano sesini duydu. Açılış veya kampanya olabileceğini düşünerek içeri giren kişi alışılmadık bir hikayeyle karşılaştı.

Eczanede piyano çalan kişinin Edward isimli emekli bir orkestra şefi olduğu öğrenildi. Eşi ilaç almaya girmişken eczanedeki piyanoyu çalan Edward'ın yeteneğinden etkilenen Eczane sahibi her gün gelip piyano çalabileceğini belirtti.

Eşiye birlikte bu eczaneye gelerek ilaç aldığı için çok mutlu olan Edward herkesin tutkularının peşinden gitmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medyada gündem olan bu videoya ünlü piyanist Fazıl Say'dan da yanıt gecikmedi. Say, gündem olan videoyu paylaşarak 'güzel hikaye' notunu düştü.