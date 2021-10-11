Fazıl Say'dan 'Can Candan' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi bahçede ders yapmak isteyen öğretim üyesi Can Candan, güvenlik tarafından içeri alınmamasının ardından ardından Fazıl Say açıklama yaparak Candan'a destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 18:01
Fazıl Say'dan 'Can Candan' açıklaması
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Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun ardından kayyum olarak atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın görevini sonlandırmıştı. 

Rektörlük talimatıyla okula alınmadığını ifade eden Candan Candan, sosyal medya hesabından "Dersime geldim. @UniBogazici Kale Kapı’dan okuluma alınmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"HAKSIZLIKTIR"

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Can Candan'a destek verdi. 

Say, paylaşımında "Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan’a yapılan haksızlıktır" ifadesini kullandı. 

Say'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:


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