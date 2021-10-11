Fazıl Say'dan 'Can Candan' açıklaması
Boğaziçi Üniversitesi bahçede ders yapmak isteyen öğretim üyesi Can Candan, güvenlik tarafından içeri alınmamasının ardından ardından Fazıl Say açıklama yaparak Candan'a destek verdi.
Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun ardından kayyum olarak atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın görevini sonlandırmıştı.
Rektörlük talimatıyla okula alınmadığını ifade eden Candan Candan, sosyal medya hesabından "Dersime geldim. @UniBogazici Kale Kapı’dan okuluma alınmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"HAKSIZLIKTIR"
Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Can Candan'a destek verdi.
Say, paylaşımında "Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan’a yapılan haksızlıktır" ifadesini kullandı.
Say'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:
B Ü öğretim görevlisi Can Candan’a yapılan haksızlıktır. Eğitimde Üniversitelerde bu ilkellik yaşanmamalı..Üzücü…— Fazıl Say (@fazilsaymusic) October 11, 2021
Hocanın açıklamasını ben de ekliyorum aşağıya#BoğaziciDireniyor #CanCandanYalnızDeğildir https://t.co/9CA6tRavwa
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