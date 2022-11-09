Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Mansur Yavaş' paylaşımı
Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı için 'doğru aday' olacağı görüşünü savundu. Say, "Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir" dedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Say, 2023'te olması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'doğru aday' olabileceğini söyledi. Sanatçı, "Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday olur" dedi.
"DEĞİŞİM ŞART BU YENİ NESİL İÇİN"
"Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar" diyen Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday olur. Sonuçta 'değişim şart' bu yeni nesil için de. Bu halk için. Türkiye’den dünyaya, dünyadan Türkiye’ye. Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar. Umut…"
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