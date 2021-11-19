Fazıl Say: Erken seçim istiyorum

19 Kasım 2021 Cuma, 14:03

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 18 Kasım Perşembe günü gerçekleşen toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Gecikmeli gelen karar sonrası yüzde 16 olan faiz, 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e düşürüldü.

Faiz kararı sonrasında TL'de değer kaybı hızlanırken, dolar 11.70'i gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL'de de 12.82 seviyeleri aşıldı. TL'nin Euro ve dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5'i geçti.

TL'deki değer kaybına Twitter'dan tepki gösteren piyanist Fazıl Say, "30 yıldır 'turne insanıyım' şu an Hollanda'dayım. Normal aslında. Ve hayatımda ilk kez, çok farklı hissiyatlardayım fiyatlarla ilgili. 'Normal bir akşam yemeğini' geçtim, su bile içsem, Euro fiyatını artık 10’la, 12’yle falan çarpıp, TL olarak görünce boğazımdan geçmiyor kardeşim!" dedi.

'KUSURA BAKMA KARDEŞİM!'

Ünlü piyanist, devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Mesele burada başlıyor, bu krizin büyüklüğü, bu bahsettiğim 'imkanı olan kesim' için bile mümkün olan ve 'normal' olan; arada bir yurtdışına seyahat, imkan varsa çocuğunu yurtdışında okutma, İş için gittiğin yerde bir 'normal' akşam yemeği gibi bütün bunlar yok ve zor artık.

Kusura bakma kardeşim! Ben faizdi şuydu buydu duymak istemiyorum! Ben bu iş düzelsin, memleketim yine iyiye kavuşsun istiyorum. Erken seçim istiyorum, değişim istiyorum, bir yerde 'yeniden başlanmasını' istiyorum. Önce toplum için, sonra ailem için. Samimi olarak!”