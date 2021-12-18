Fazıl Say'dan ekonomi eleştirisi: 'Yönetim değişmelidir!'

18 Aralık 2021 Cumartesi, 09:12

Türk Lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer erimeye devam ediyor. Son olarak, Merkez Bankası'nın faizde 100 baz puan daha indirime gitmesinin ardından euro ve dolarda yeni zirveler yaşandı.

Dolar/TL, 17,14'ü gördü, Euro/TL ise 19 TL'yi aştı.

TL'de sert değer kaybı sürerken,Türkiye'deki ekonomik kriz günden güne derinleşirken, yaşananlara ünlü isimler de dahil olmak üzere pek çok kesimden tepki geliyor.

FAZIL SAY: YÖNETİM DEĞİŞMELİDİR!

Son olarak ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekonominin ve ülkenin gidişatını eleştirdi. "Bu toplumu çok daha zor günler bekliyor" diyen Say, "Yönetim değişmelidir!" ifadelerini kullandı.

Say, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"TL’nin korkunç hızda erimesini, bütün gün, çok büyük endişe ve gelecek kaygısı ile takip ettim, herkesi okuyorum, bu memleketi bu toplumu çok daha zor günler bekliyor. 2 yıllık Covid salgını, şimdi de bu ekonomik kriz, yıkım oldu. En kötü şey bilinçsizlik! Yönetim değişmelidir!"

Sonrasında yeni bir paylaşım yapan Say, tweetinin ardından kendisine geleceğini tahmin ettiği eleştirilere yanıt verdi.

Ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Siz lütfen hiiç zahmet etmeyin yorum yazmaya, ben sizin yerinize yazayım değerli vaktinizi çalmayayım; 'SEN PİYANONU ÇAL FAZIL!!' Hem de büyük harfle yazdım."