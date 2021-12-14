Şahan Gökbakar'dan ekonomi eleştirisi: 'Gerçekten yazık oluyor!'

14 Aralık 2021 Salı, 16:16

Türk Lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. Son olarak, euro ve dolarda tarihi bir zirve yaşandı. Yeni haftaya 13.85 liradan başlayan Dolar/TL 13 Aralık sabahı 14.75'i aşarak rekor kırdı. Euro da 16.65 liranın üzerini gördü.

TL, erimeye devam ederken; birçok temel besin ve temel tüketim malzemesine zam yağmaya da devam ediyor.

Tuvalet kağıdının fiyatı 131 TL'ye kadar çıkarken; ucuz ekmek almak isteyen yurttaşlar Halk Ekmek önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Geçim derdiyle mücadele eden yurttaşların isyanı da her gün sokak röportajlarına yansıyor.

ŞAHAN GÖKBAKAR: 'GERÇEKTEN ÇOK YAZIK OLUYOR!'

Türkiye'deki ekonomik kriz günden güne derinleşirken, yaşananlara, ünlü isimler de dahil olmak üzere pek çok kesimden tepki geliyor. Son olarak ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ülkenin ekonomik durumuna ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklara, TL'nin gitgide değersizleşmesine değinen Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yıl 2021... Ucuza ekmek alabilmek için saatlerce kuyruklarda bekleyen ve sinirinden ağlayan büyükler...10-13 yaşında ekonomi ve siyaset konuşan çocuklar ve umutsuz, hayalsiz, neşesiz gençlik...Değerini aşırı yitirmiş milli paramız... yazık oluyor, gerçekten yazık oluyor!"