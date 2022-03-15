Şahan Gökbakar'dan sağlık emekçilerine yönelik polis müdahalesine tepki: 'Utanıyor insan, utanmayanlar yüzünden'

15 Mart 2022 Salı, 10:19

Türk Tabipler Birliği (TTB) başta olmak üzere sağlık emek ve meslek örgütleri, aylardan beri ekonomik ve özlük haklar, etkin bir sağlıkta şiddet yasası, çalışma koşullarına dair iyileştirmeler, 5 dakika muayene dayatmasının sonlandırılması, tıp fakültelerindeki eğitimin niteliğinin artırılması gibi çeşitli taleplerle iş bıraktı.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen İstanbul Tabip Odası üyelerine ise polis müdahale etti; müdahale sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.

Müdahaleye tepki gösteren hekimlerden biri "Bu ne rezilliktir ya! Utan Erdoğan" diye seslendi. Polis engeline maruz kalan doktorlar, çelenkleri anıtı çevreleyen bariyerlerin önüne bıraktı.

GÖKBAKAR: 'UTANIYOR İNSAN'

Sağlık emekçilerine yönelik polisin sert müdahalesine ve Köksal'ın yere düşürülmesine siyasetçi, gazeteci ve sanatçılardan tepki gelirken; komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polislere tepki gösterdi.

Gökbakar, ''Atatürk anıtına çelenk koyarak Tıp Bayramını kutlamak isteyen yaşlı başlı profesörlere izin vermeyen zihniyeti anlayamıyor ve kabul edemiyorum. O bembeyaz saçlı doktoru yere düsmüş görünce, insanın gözleri doluyor. Ne denir ki... Utanıyor insan, utanmayanlar yüzünden'' diye yazdı.

Gökbakar'ın paylaşımı şöyle: