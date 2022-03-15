Şahan Gökbakar'dan sağlık emekçilerine yönelik polis müdahalesine tepki: 'Utanıyor insan, utanmayanlar yüzünden'
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen doktorlara polislerin müdahale etmesine tepki gösterdi. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Gökbakar, "O bembeyaz saçlı doktoru yere düşmüş görünce, insanın gözleri doluyor" ifadelerini kullandı.
Türk Tabipler Birliği (TTB) başta olmak üzere sağlık emek ve meslek örgütleri, aylardan beri ekonomik ve özlük haklar, etkin bir sağlıkta şiddet yasası, çalışma koşullarına dair iyileştirmeler, 5 dakika muayene dayatmasının sonlandırılması, tıp fakültelerindeki eğitimin niteliğinin artırılması gibi çeşitli taleplerle iş bıraktı.
14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen İstanbul Tabip Odası üyelerine ise polis müdahale etti; müdahale sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.
Müdahaleye tepki gösteren hekimlerden biri "Bu ne rezilliktir ya! Utan Erdoğan" diye seslendi. Polis engeline maruz kalan doktorlar, çelenkleri anıtı çevreleyen bariyerlerin önüne bıraktı.
GÖKBAKAR: 'UTANIYOR İNSAN'
Sağlık emekçilerine yönelik polisin sert müdahalesine ve Köksal'ın yere düşürülmesine siyasetçi, gazeteci ve sanatçılardan tepki gelirken; komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polislere tepki gösterdi.
Gökbakar, ''Atatürk anıtına çelenk koyarak Tıp Bayramını kutlamak isteyen yaşlı başlı profesörlere izin vermeyen zihniyeti anlayamıyor ve kabul edemiyorum. O bembeyaz saçlı doktoru yere düsmüş görünce, insanın gözleri doluyor. Ne denir ki... Utanıyor insan, utanmayanlar yüzünden'' diye yazdı.
Gökbakar'ın paylaşımı şöyle:
İlgili Haberler
- Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak isteyen İstanbul Tabip Odası üyelerine polis müdahalesi: 'Bu ne rezilliktir ya! Utan Erdoğan!'
- Şahan Gökbakar, bebek bezinde KDV önergesinin reddedilmesine isyan etti: 'Muhalif bebekler bez bağlayamasın mı?'
- Şahan Gökbakar: 'Doların yeşiline değil, ağacın yeşiline sevdalı olsalar keşke'
Video Haberler
- Çatıda biriken kar yığınları çığ gibi düştü
- Toz fırtınası vurdu, gökyüzünün rengi turuncuya döndü
- 'Daha kötü varyant gelmeyecek'
- İki ailenin silahlı kavgası kamerada
- Kerem Aktürkoğlu'nun performansı İspanyol basınında
- Zelenski'den öldürülen gazetecinin ailesine mektup
- Denetimden kaçmaya çalışan otomobil polislere çarptı
- ABD vatandaşı Cihangir'de ölü bulundu
- Rus milyarderin özel jeti İstanbul'dan ayrıldı
- AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
En Çok Okunan Haberler
- Kabine bugün toplanıyor
- Gözler '3600 ek gösterge' toplantısında
- Yıldız oyuncudan 60 sayı!
- Derbi sonrası değer kazandı!
- Kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı
- Kolombiya'da solcular seçimden zaferle çıktı
- Çin vaka artışında 2020'ye geri döndü
- Bir çocuğun organları, 3 kişiye hayat verdi
- Çatıda biriken kar yığınları çığ gibi düştü
- Fetullah Gülen'in yeğenine tahliye