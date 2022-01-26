Fazıl Say'dan, kendisini hedef alanlara 5 maddelik yanıt

26 Ocak 2022 Çarşamba, 20:19

Birçok şehirde olduğu gibi İstanbul'da da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının olduğu gün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun restoranda yemek yediği görüntülerin tartışılmasına ünlü piyanist Fazıl Say da esprili bir paylaşımla katılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu çiftiyle daha önceden çektirdiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Say, "Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş, eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali’nin de selamları var!" ifadelerini kullanmıştı.

"SANATÇILARI TUTKULARI İLE BAŞ BAŞA BIRAKIN"

Bu paylaşımının ardından hem AKP'liler hem de MHP'liler tarafından hedef alınan Say, kendisine dış görünüşü üzerinden yapılan saldırgan yorumlara 5 maddede yanıt verdi.

Paylaşımlarına ''Naçizane, sevenimiz sevmeyenimiz bir çift söz etmek isterim'' diye başlayan Say, şu ifadeleri kullandı:

''İlki şu; 1- ‘Yamuk ağızlı Fazıl’. (Bu benim kırıldığım alındığım bir şey değildir.) Ben tavşan dudak doğumluyum. (3 dudak) Zordur. 4 ameliyatım var. Yine de; görüntü tam düzelmez. Gerçek bu. Fiziksel olarak durum bu.

Keza; ikincisi, dişlerim; tavşan dudak sebebi; iç damaklarda çıkanları oldu. Hacettepe’de 9 yıl süren (ve 17 yaşımda biten) çok yorucu bir ortodonti metodu ile dişler öne çekildi, yerleştirildi. Çok iyi bakmama uğraşmama rağmen, çok sağlıklı değil ve iyi değil. Ne diyeyim?

3- Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın. Ve unutmayın; Ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır. Sanat içini dökmektir. Aynadır. Çağrıdır. 52 yıllık geçtiğim yolda, dünyada, e ülkemde bazı şeyleri başardığımı ve çok ürün bıraktığımı düşünüyorum. O kadar ne daha az ne daha çok.

4- Hayatımda hiç bir zaman her hangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim. Öyle bir ilgim yok. İnsan olarak düşündüklerimi yazarım, o kadar. Belediyelerle yıllardır konserim falan olmadı. Olmasını da istemiyorum. Aslında olması doğal. Ama laf edilir.

Son olarak da; 5- Özür dileyecek bir şey yazdığımda merak etmeyin. Özür dilerim elbet. Ortada özür dilenecek bir şey yok. Haksızlıklara karşı insanları savunuyorum. Nokta! ‘Özür diletmek’ ne kadar aciz bir durum. Ne kadar cılız! Kimseden özür dileyeceğim bir şey yazmadım! Onlar??”

NE OLMUŞTU?

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar, İstanbul’da da etkili olmaya başlamadan önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemek yemesi, AKP ve bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından İmamoğlu aleyhine kampanyaya dönüştürülmüştü.

Buluşma daha sonra İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile de doğrulanmıştı.

Ünlü piyanist Fazıl Say ise tartışmalara esprili bir paylaşımla dahil olmuştu. Konuya dair Twitter’dan yaptığı paylaşımla ilgili fotoğraflara göndermede bulunan Say, İmamoğlu çiftiyle daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve “Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin selamları var” notunu düşmüştü.

Say’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi içine kattığı esprili paylaşımın gündem olmasının ardından, MHP’li isimden tehdit gelmişti.

Partinin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ünlü piyanisti, “Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…” sözleriyle hedef almıştı.