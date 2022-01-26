MHP'den Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına tehdit
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, "Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli" diyerek yaptığı paylaşım üzerine MHP'den tehdit ve hakaretlerle dolu bir yanıt geldi. MHP'li İsmail Özdemir, "Sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin" dedi.
İstanbul’da dün yoğun kar yağışı etkili olmaya başlamadan önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemek yemesi iktidar partisi AKP ve bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından İmamoğlu aleyhine kampanyaya dönüştürülmüştü. Buluşma daha sonra İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile de doğrulandı.
Piyanist Fazıl Say ise konuya dair Twitter’dan yaptığı paylaşımla, ilgili fotoğraflara göndermede bulundu. Say, İmamoğlu çiftiyle daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü:
“Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin de selamları var!”
Belediye başkanımız @ekrem_imamoglu nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dansetmiş, ve içmiş eğlenmiştir.— Fazıl Say (@fazilsaymusic) January 25, 2022
Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçelidir!
Salvador Dali’nin de selamları var!
?????? pic.twitter.com/dxPvZmMwH1
MHP'NİN HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSUNDAN TEHDİT
Say’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi içine kattığı esprili paylaşımı üzerine MHP’den yanıt geldi.
3-Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…— İsmail ÖZDEMİR ???? (@ismailozdemirrr) January 25, 2022
MHP’nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yanıtında şu ifadeleri kullandı:
“1-İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi’de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor.
2-Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor.
3-Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…”
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